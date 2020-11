Irina Baeva, la mujer que realmente hace feliz a Gabriel Soto

Constantemente Irina Baeva y Gabriel Soto expresan en sus respectivas cuentas de Instagram el amor que se tienen. El galán de telenovelas dejó muy en claro que la bella actriz de origen ruso, es la mujer que lo hace el hombre más feliz del mundo. Junto a una fotografía que publicó donde su novia y él posan ante la cámara recostados en la arena del mar, expresó:

Hoy tocó tarde libre, no dejo de agradecer tantas bendiciones de la vida, entre ellas tu Irina Baeva ❤️❤️❤️. Me haces el hombre más feliz del mundo, te amo.

Irina Baeva respondió este amoroso mensaje de su novio Gabriel Soto, "te amo tanto, no hay mayor felicidad que estar a tu lado ❤️ Bendecida y agradecida. Los seguidores del actor celebraron este amor: "me alegra verte tan feliz", "felicidades, disfruten", "divinos", "que guapos son ustedes, bendiciones a los dos", "los quiero, Barbie rusa y Ken mexicano", "par de cueros", fueron algunos de los comentarios de sus seguidores en el post en su feed de Instagram.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Irina Baeva y Gabriel Soto derrochan amor y pasión en redes sociales. Foto: Instagram @irinabaeva

Por su parte Irina Baeva publicó un video junto a Gabriel Soto, de ese día romántico en las playas de Huatulco, en el estado de Oaxaca, donde podemos ver a este par de tórtolos pasando en una lancha en el mar azul: "es a él a quien amo", expresó.

En septiembre pasado la actriz rusa viajó a Nueva York para estudiar un poco de actuación, un poco de baile y perfeccionar su inglés. Anteriormente a su regreso a México, surgieron los rumores que su estancia en "La Gran Manzana" fue costeada por su novio Gabriel Soto. Ante esto Irina Baeva comentó en un encuentro con los medios de comunicación:

La gente va a hablar, la gente va a decir hagas o no hagas, dejes de hacer, la gente va a asumir, la gente va a suponer y cada quien es libre de pensar lo que quiera, la realidad es una y nosotros lo sabemos, no es necesario estar ventilando y gritando y tratando de convencer a alguien de cómo son realmente las cosas.

El proceso legal de Gabriel Soto e Irina Bavea, en contra de Laura Bozzo

Por otra parte, Gabriel Soto e Irina Baeva no desisten en su demanda en contra de Laura Bozzo. En agosto pasado los actores acudieron a la Fiscalía General de la Ciudad de México, para ratificar la demanda que hicieron en contra de la polémica conductora de televisión por acoso, discriminación y amenazas, después de que el actor se divorciara de Geraldine Bazán; cabe mencionar que dicha demanda fue interpuesta en contra de la conductora de televisión en marzo pasado.

Laura Bozzo salió a defenderse luego de darse a conocer que Gabriel Soto y su novia Irina Baeva la demandaron por la vía civil, hecho que además de llevar a la peruana a la cárcel, haría que le diera a la pareja una gran compensación económica. Descartando cualquier situación complicada en su caso, la llamada abogada de los pobres manifestó en un encuentro con la prensa de espectáculos: "mis abogados se rieron mucho porque aquí no existe difamación, acá fue una opinión que yo di en un canal de televisión, en un programa de Univisión que me pagan por dar Laura Opina, y yo opiné ahí, punto, yo no he hecho daño. Entonces yo sería multimillonaria, si voy a hacer daño moral a todos los que hablan de mí, en este momento tendría mil millones de dólares".

La conductora de televisión no dudó en enviar un fuerte mensaje en contra de los actores: "con pruebas demuestro las cosas, y así como he podido comprobar en el caso de Cristian Zuárez, y con pruebas contundentes, toda la falsedad contra mí y así también en el caso de los señores Soto y su esposa, les demostraré que yo nunca he tenido ninguna mala intención ni nada por el estilo, yo di mi opinión, y creo que las opiniones se respetan".