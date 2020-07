Irina Baeva la reina de Acapulco con su espectacular cuerpo de verano

Irina Baeva causó revuelo en redes sociales por la figura que se carga, y es que se dejó ver con un bikini blanco en las bellas playas de Acapulco, Guerrero, con el cual enseñó su bien trabajado físico, algo que siempre han elogiado sus fieles admiradores, ya que Irina Baeva desde que comenzó a trabajar en la televisión se ha cuidado.

Otra de las cosas por las que Irina Baeva ha llamado la atención es por lo bien que luce los traje de baño, pues nunca le ha gustado caer en lo vulgar, por lo que escoge muy bien sus piezas para irse a la playa a lucirlos, pues la rusa siempre quiere llamar la atención algo que ha logrado con mucho éxito.

Aunque Irina Baeva obtuvo más de 80 mil likes, decidió desactivar los comentarios, ya que como todos saben desde que se convirtió en novia del actor Gabriel Soto ha sido atacada constantemente, por lo que sus fans se han agarrado con los haters, por lo que la actriz de telenovelas decidió minimizar los comentarios para no tener problemas, ya que desde hace tiempo ha estado en el ojo del huracán.

Por si fuera poco Gabriel Soto no se ha quedado de brazos cruzados y ha defendido a su amada de los ataques, incluso de los cuestionamientos de los medios, ya que el histrión también ha sido atacado, pero no tanto como Irina Baeva, quien hizo limitaciones en sus redes sociales.

Como era de esperarse otra de las cosas por las que Irina Baeva es elogiada es por el gran amor que siente por Gabriel Soto, pues como todos saben su romance no solamente ha estado rodeado de negativas, también de cosas buenas, prueba de ello son las declaraciones de amor que hay entre dos actores, quienes defienden a capa y espada su relación.

El amor no es un concepto; el amor son las acciones. El amor en acción únicamente genera felicidad, es un mensaje de amor que compartió Irina Baeva hace unas semanas donde aparece a lado de Gabriel Soto muy enamorada.

Recordemos que desde la pandemia Irina Baeva y Gabriel Soto se han aislado de los problemas, ya que no quieren estar en el ojo del huracán, por lo que se les ha visto muy contentos en el puerto de Acapulco, que como se dijo solo derrochan amor.

Otra de las maneras en que la pareja ha sido apoyada es gracias a las fan page, las cuales comparten las mejores fotos y video Gabriel Soto e Irina Baeva donde se les ve más enamorados que nunca, causando revuelo, pues las cosas malas que les ha pasado en los últimos meses no ha derrotado su amor.

"Que hermosos los dos los amo mi pareja favorita se tan lindos cuando están juntos", "Ustedes adelante su relación no hagan caso de los envidiosos y mala vibra entre más felicidad más envidia y hay gente que los quiere separar no lo permitan porque aquí sí hay amor", "Mis muñequitos precioso cuando veo fotos que están juntitos me encanta porque hacen una pareja hermosísima muchas bendiciones a los dos adelante siempre", le escribieron a la pareja.