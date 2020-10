Irina Baeva llega a México para cuidar lo que es suyo: Gabriel Soto

Irina Baeva de 28 años de edad ya regresó a la Ciudad de México después de irse a un curso en Nueva York y lo primero que hizo al llegar al país donde ha logrado fama internacional fue encontrarse con su gran amor Gabriel Soto, de 45 años de edad, con quien se lleva de maravilla.

En redes sociales se puede ver a Irina Baeva quien ya compartió varias fotos en la playa a lado de Gabriel Soto, quien para muchos se ha convertido en el malo de la historia desde que terminó su matrimonio con Geraldine Bazán, pero esa es otra historia.

Pero regresando con la bella Irina Baeva ella se fue de inmediato con Gabriel Soto al parecer al bello puerto de Acapulco, donde casi siempre se van para alejarse de los medios quienes siempre preguntan por su relación, la cual es cuestionada en todo momento, pues a muchos no les gustó la manera en que se dio este amor.

En las publicaciones de Irina Baeva en su regreso a México la podemos ver en una lancha disfrutando de los abrazos de Gabriel Soto, mientras que en otra se le puede ver de lo más ardiente a la actriz luciendo un traje de baño animal print de leopardo con el cual desató la locura por lo guapa que se miraba.

"Que belleza espectacular", "Y así luce una mujer tranquila y hermosa", "Eres el sueño que no se pierde al despertar princesa", "Amo tu cuenta es hermosa todo haces muy bonito claro que la belleza de Irina ayuda", "@irinabaeva es la mujer más hermosa que he visto en persona y las fotos no le hacen justicia a su belleza", le escribieron a Irina Baeava en Instagram.

Regresando con el viaje de Irina Baeva el cual fue a Nueva York, la actriz fue cuestionada en todos los aspectos, incluso por su misma colega Galilea Montijo, quien se burló de la rubia porque supuestamente ya se le había olvidado el español, lo que causó las risas en el foro del programa Hoy.

Sabes que me encanta que tiene como tres semanas o cuanto tiene ya y ya se le pegó el "oh my god", como dicen ustedes es que yo creo que sabes que, por eso habla también el español, porque dice que cuando eres buena para los idiomas se te quedan rapidísimo como dicen ustedes los modismos, dijo Galilea Montijo en el programa Hoy.

Otra de las cosas que no le causó mucha gracia a los internautas fue cuando Irina Baeva había presumido en Instagram que conoció a la actriz estadounidense Sarah Jessica Parker de 55 años, pues Irina Baeva al parecer quiso dar entender que solo ella pudo conocer a la famosa, pero lo que muchos saben es que la actriz siempre está en su tienda.

Bueno pues ahí les va la historia, una persona allegada a Sarah Jessica Parker me invitó a conocerla en una de sus boutiques en Nueva York, yo la verdad es que bastante incrédula, terminé yendo porque la verdad dije bueno voy con Vick no pasa nada, no me va a pasar absolutamente nada haber que pasa pues porque como se podrán dar cuenta aquí en Nueva York, las cosas locas luego se hacen realidad y no solamente terminé conociendo a Sarah Jessica Parker, sino que de verdad que se portó de una manera increíble conmigo, pude platicar con ella, pude practicar mi inglés con ella, pude hacer shoping de zapatos con ella como gran fan de Sex and the City, fue la decoración de Irina Baeva cuando conoció a la famosa.