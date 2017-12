Irina Baeva luce bikini pero no se salva de las críticas

Tras los muchos rumores que han señalado a Irina Beava como la "tercera en discordia" y una de las causantes principales de la separación entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto, todo parece indicar que tal asunto no le podría importar menos la joven actriz que ahora de encuentra en el ojo del huracán.

outside is free. Una publicación compartida de Irina Baeva (@irinabaeva) el 10 de Dic de 2017 a la(s) 12:07 PST

Esto sin embargo, no le impidió recientemente disponerse a pasar una tarde en la piscina con un bikini que robaría la atención de algunos, ya que guardó este momento, en que no deja mucho a la imaginación, para sus redes sociales.

mi tarde perfecta. #sunset #blessed Una publicación compartida de Irina Baeva (@irinabaeva) el 10 de Dic de 2017 a la(s) 4:25 PST

La actriz de origen ruso demostró que posee un cuerpo espectacular, así que compartió con sus seguidores unas imágenes muy atrevidas, pero eso sí, no se salvó de algunas críticas, pues hubo usuarios que la insultaron por meterse en un matrimonio que no era de ella, lógicamente de lado de Geraldine, quien se ha mostrado reacia con los medios de comunicación por su reciente separación con Gabriel Soto.

perfect morning. ☀️ Una publicación compartida de Irina Baeva (@irinabaeva) el 10 de Dic de 2017 a la(s) 7:56 PST

Con información de Kadri.mx

"El Mimoso" deja la música para dedicarse al cristianismo

Luis Antonio López, "El Mimoso", cantante de sinaloense de música regional mexicana dejó a todos con la boca abierta al hacer público su retiro de la música comercial tras 23 años de trayectoria.



La carrera musical del ahora ex cantante abarca su paso por la banda "El Recodo", "Mi idea es ser feliz totalmente y llenar vacíos, solo con Dios logro esto".



"El Mimoso" reveló en entrevista para Organización Editorial Mexicana (OEM) que ya se ha preparado para su despedida de los escenarios, además explicó que lleva tres años de sobriedad. "Por qué me voy a dedicar a algo hermoso. El momento que este en las iglesias brindando mi testimonio va a ser para cantar a Dios".



El intérprete mencionó "Llegué a Dios porque tuve la necesidad de llenar vacíos en mi vida, si esa necesidad de amor, gozo y alegría. Todas las personas deseamos ser felices, que esos vacíos se llenen. Y solo Dios los llenó".



Además, dijo que lleva más de tres años intentando dejar la música comercial:



"Aún no lo he hecho porque no quiero confundir al público. Estoy claro que en tes o cuatro años más me retiraré. Me estoy preparando con una compañía disquera de mi propiedad. Eso será mi único apoyo, se llama Cielo Music".

"El Mimoso"/Captura de pantalla





Reiteró que dejó de consumir alcohol desde hace tres años. "No soy un santo, soy un pecador con muchos errores, persigo una vida distinta ahorita no tengo pareja. Sé que soy de carne y hueso y tengo necesidades, sé que en su momento la encontraré porque no por el hecho de cantar música cristiana, no voy a encontrar el amor filial".



LISTO PARA HACER MÚSICA CRISTIANA

"Ya grabé algunos temas. Me han invitado a muchas iglesias, no he aceptado. Estoy en estos años culminando mi larga trayectoria de 23 años cantando. Gracias a Dios, nos defendemos arriba del escenario, pero tengo que reconocer que vienen nuevas generaciones de talento que conectan de la noche a la mañana y hay que dejarlos pasar".





También comentó que de él dependen 40 empleados y quiere dejarlos bien afianzados:



"Tengo que dejar a mi grupo bien afianzado y con tres nuevas voces, cuando las encuentre voy a hacer la rueda de prensa para anunciar mi salida".

El Mimoso le entrega regalos a hija de Aldo Sarabia. Poco le gusta presumir a Luis Antonio López, mejor conocido como El Mimoso, las buenas acciones que hace, pero en esta ocasión sí ameritaba hacerle conocer al público lo que hizo. El Mimoso anunció que cumplió con la promesa que le hizo a Aldo Sarabia, fallecido músico de la Banda El Recodo, con quien tuvo una gran amistad.

El cantante se llevó a comer a un restaurante en Mazatlán a la hija del músico de La Madre de todas las Bandas, junto con amigos y familiares. El artista ya había prometido que sería el padrino de los 15 años de la bella chica, pero luego de que no se hiciera fiesta, decidió darle unos regalos. “No es necesario ser padrino o hacer una ceremonia grande.

Creo que lo importante es mostrar tu apoyo, tu esencia. Estoy contento porque Estrellita, esta aquí. Me siento emocionado y con gran cariño recuerdo a su padre. La niña cumplió 15 años y pidió de regalo una computadora e impresora, y aquí se la daremos”. El cantante dijo esas palabras para luego hacerle llegar hasta la mesa donde estaban comiendo los regalos que había pedido.

Ante esto, la niña agradeció el detalle. El Mimoso también le compartió a la nena que tiene su apoyo en todo momento, en nombre de la gran amistad que tenía con Aldo Sarabia. En otro tema, el cantante promociona ya en plataformas digitales su más reciente melodía, titulada El segundo en tu vida.

Con información Esto

