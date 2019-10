Irina Baeva manda en redes mensaje a Geraldine Bazán

La actriz rusa Irina Baeva, quien lleva varios años viviendo en México, manda en redes sociales un mensaje a la también actriz Geraldine Bazán, la exesposa de Gabriel Soto, quien es ahora su pareja. Le agradece por haberse tomado el tiempo para ver su conferencia.

En septiembre pasado (2019), Irina Baeva ofreció una conferencia en donde explicó que tras dar a conocer su relación con Gabriel Soto, le hizo frente a una serie de prejuicios y de desigualdad de género. Ambos protagonizaron años atrás la telenovela "Vino el amor", en Televisa.

Geraldine Bazán, por su parte, reaccionó de inmediato, y según información en distintos portales de noticias, así contestó a la prensa sobre la conferencia que Irina ofreció:

Me parece que es un instinto de supervivencia, patadas de ahogado, por así decirlo. Yo creo que entre más patalea, más se hunde. Creo que está muy mal asesorada, pero al final eso es y es importante que yo fije una postura”.

Irina Baeva, por su parte, le contestó a Geraldine y le agradeció por tomarse el tiempo para ver su conferencia:

Irina Baeva, tras dar tal conferencia, declaró que ahora vive mucho más tranquila porque ya no se enfoca en lo que la gente dice de ella.

A través de un video titulado "¡Arriba Eva!", publicado en su canal de YouTube. Irina contó lo difícil que fue para ella enfrentar críticas a partir de que se conoció su relación sentimental con Gabriel Soto.

Yo me enamoré de un hombre separado, quien con honestidad me dijo que lo único que lo unía con su expareja era un papel. Por eso, ambos, ojo, ambos decidimos iniciar una relación y ahí fue cuando, como Lilith, me convertí en un demonio…”, dijo también en la conferencia.