Irina Baeva, novia de Gabriel Soto, pone en su lugar a los haters que la llaman "rompehogares"

Irina Baeva sigue siendo señalada como la "tercera en discordia" en el matrimonio que tuvieron los actores Gabriel Soto y Geraldine Bazán; la actriz rusa recibe constantemente comentarios ofensivos a través de redes sociales. En una reciente dinámica que llevó a cabo en las stories de su cuenta en Instagram, puso en su lugar de la mejor manera, a todas aquellas personas que la llamada "rompehogares".

La actriz de telenovelas de 28 años de edad y originaria de Moscú, Rusia, estuvo respondiendo algunas preguntas en las stories de su perfil en Instagram. Esta fue una de las preguntas que recibió: "por qué eres bien pu... y rompehogares? Pero responde, que no te de pena tu realidad".

Sin caer en las ofensas como esta persona hizo, la futura esposa del actor mexicano Gabriel Soto, manifestó que cada quien crea su propia realidad con sus palabras, vibras y acciones.

Cada quien da lo que tiene en el corazón, gracias por tomarte el tiempo y hacer la pregunta, a mí no me da pena mi realidad, espero a ti no te dé pena la tuya, bendiciones.