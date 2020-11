Irina Baeva posa en la playa su traje de baño en color negro

Irina Baeva de 28 años de edad sabe muy bien que los trajes de baño se le ven increíbles, prueba de ello fue la foto que publicó en su cuenta de Instagram, donde se le vio tremendo cuerpazo, en la playa, pues decidió posar para la cámara de espaldas, por lo que su bella silueta nos dejó con la boca abierta.

Dicha foto de Irina Baeva fue cuando decidió irse de viaje a Cancún y se la pasó increíble, pues tituló en su foto que las atenciones que le dieron fueron muy agradables, además dejó en claro que la gente siempre va a criticar, por lo que sea y ahora más debido a la relación que lleva con el actor Gabriel Soto, con quien ha sido objeto de criticas por parte de los famosos haters.

"Preciosa admirando no solo tu talento si no tanta belleza que posees; eres el amor de mi vida corazón", "Que preciosura de mujer; no me canso de admirar tanta belleza; eres el amor de mi vida mi cielo bendiciones amor", "Que la vida te devuelva todo lo que has sembrado", "Ufff beautiful beautiful con ese CUERPAZO en traje de baño te queda súper divino disfruta hermosa besos", le escriben a Irina Baeva.