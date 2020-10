Irina Baeva presume que conoció a Sarah Jessica Parker y se burlan de ella

Irina Baeva de 27 años de edad y origen ruso, está muy feliz de haberse mudado por un tiempo en Nueva York, pues como todos saben se fue para enriquecer aún más su carrera profesional, aunque en sus ratos libres se va de shoping a la 'Gran Manzana', donde ha visto de todo.

Durante uno de sus recorridos una de sus amigas la invitó a la tienda de zapatos de Sarah Jessica Parker de 55 años de edad, llamada SJP, la cual es muy exitosa en Nueva York, pues sus modelos son realmente espectaculares, ya que la actriz siempre ha sido muy glamorosa.

Tras haber conocido a Sarah Jessica Parker, Irina Baeva, presumió en sus historias el encuentro que tuvo con la actriz nacida en Ohio, dejando en claro que todo lo que pides con la mente se puede cumplir si uno lo desea, pues Irina Baeva siempre fue fan de la serie Sex and the City, la cual protagonizó hace alguno años Sarah Jessica Parker por lo que se emocionó mucho al tener de cerca a la actriz estadounidense.

Pero de acuerdo con los usuarios, Irina Baeva es una ingenua, y se burlaron de ella, así se lo hicieron saber en redes sociales al escucharla en redes sociales hablar sobre el poder de la mente, pues Sarah Jessica Parker siempre está en su tienda de zapatos e incluso ella atiende personalmente a sus clientes, por lo que las redes sociales comenzaron a reírse de ella.

Bueno pues ahí les va la historia, una persona allegada a Sarah Jessica Parker me invitó a conocerla en una de sus boutiques en Nueva York, yo la verdad es que bastante incrédula, terminé yendo porque la verdad dije bueno voy con Vick no pasa nada, no me va a pasar absolutamente nada haber que pasa pues porque como se podrán dar cuenta aquí en Nueva York, las cosas locas luego se hacen realidad y no solamente terminé conociendo a Sarah Jessica Parker, sino que de verdad que se portó de una manera increíble conmigo, pude platicar con ella, pude practicar mi inglés con ella, pude hacer shoping de zapatos con ella como gran fan de Sex and the City, fue la decoración de Irina Baeva.