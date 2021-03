Irina Baeva recibe disculpas tras ser ofendida por redes

Irina Baeva de 28 años de edad está contenta por reacción de algunos internautas que la conocieron más a fondo gracias a la entrevista que le concedió a Yordi Rosado, pues muchos se disculparon con ella tras atacarla.

Y es que cuando se dio a conocer la relación de Irina Baeva con Gabriel Soto en el pasado, muchos la atacaron, mientras que otros la defendían, pero después de hablar con Yordi Rosado muchos de sus detractores cambiaron su forma de pensar ante ella por lo cual las redes sociales le pidieron disculpas.

Había personas muchas personas que me escribían para ofrecerme disculpas y para decirme que lamentaban mucho haberme juzgado y que se querían disculpar, hasta me decían, 'no puedo creer que te haya puesto esto, de verdad te pido una disculpa, dijo Irina Baeva.

Por si fuera poco Irina Baeva se dijo satisfecha por abrir su corazón ante el público y que supieran más de quien es Irina Baeva, pues la actriz pocas veces habla de su vida personas, por lo que Yordi le dio la oportunidad de hacerlo.

Fue algo muy bonito y más que nada te digo no fue para convencer a nada a nadie de nada ni dar mi versión de la historia, ni mucho menos ya no se trata de esto yo quise compartir más de quien soy dijo la guapa mujer.

"Pues yo vi los comentarios en el vídeo de Jordi y nunca vi una disculpa hacia ella. Pero si eso la hace sentir bien que padre", "A mí el video si me gusto mucho y le vi mucha sinceridad más porque las entrevistas de Yordi son agradables", le escriben a la actriz.

Cabe mencionar que irina Baeva está en planes de boda con Gabriel Soto, pues hace unos meses le propuso matrimonio, por lo que muchos esperan que dicho enlace acapare la atención de todos pues son una pareja muy polémica.

