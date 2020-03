Irina Baeva recibió amenazas de muerte por su relación con Gabriel Soto

Irina Baeva participó en "Mujer la Conferencia, Emprendedora 360" que se llevó a cabo en la ciudad de Miami, Florida, evento donde presentó su charla "Arriba Eva" donde relata todo lo que ha vivido desde que inició su relación amorosa con Gabriel Soto, "yo me enamoré de un hombre separado que con honestidad me dijo que lo único que lo unía a su pareja era un papel, por lo que ambos decidimos iniciar una relación y ahí fue donde me convertí en el peor de los demonios".

La actriz de origen ruso contó que Gabriel Soto no tuvo ninguna consecuencia o ataques como ella, quien fue llamada en repetidas ocasiones "robamaridos". Ante tantos ataques a través de redes sociales, Irina Baeva optó por bloquear los comentarios y mensajes directos por su bienestar emocional y su salud mental, "yo creo que nadie en esta vida está preparado para recibir comentarios negativos, a ninguna nos gusta que nos digan 'gorda, fea', cualquier cosa de esas; pero lo mío era otro nivel".

Irina Baeva resaltó:

Eran burlas, insultos, agresiones hacia mí, hacia mi familia, inclusive traducidas al ruso para que le llegaran a mi mamá, eran amenazas de muerte inclusive.

"Yo perdí la poca o mucha seguridad que tenía, la confianza en mí misma, realmente permití que todas esas opiniones que la gente expresaba en las redes sociales me aplastaran y apagaran mi voz interior, distorsionaran mi realidad por completo".

La novia del galán de telenovelas Gabriel Soto señaló que llegó un momento en el que no sabía quién era, "dudaba de que si las cosas que estaban diciendo estaban bien o mal, simplemente me perdí, no sabía dónde estaba parada".