Irina Baeva responde a Laura Bozzo y considera que no es importante

Tal parece que Irina Baeva ya se cansó de quedarse callada sobre los constantes ataques que recibe en redes sociales e incluso de otros artistas uno de ellos es Laura Bozzo quien en más de una ocasión le ha dado con todo a la joven rusa desde que se puso de novia con Gabriel Soto.

No tengo el gusto de conocerla la hemos visto en un par de eventos yo creo, de Televisa, nunca jamás me ha dicho nada en persona creo como te digo tomar las criticas de quien vienen y finalmente nunca escuches la critica de alguien a quien nunca le pedirías un consejo", dijo Irina Baeva.

Pero Laura Bozzo no se quedó callada, pues aprovechó una vez más la cámara para arremeter en contra de la actriz, con quien no está para nada de acuerdo, pues considera que como conferencista en pro de la mujer no es un ejemplo.

"Mi madre me decía con el ejemplo se educa y yo digo cual es el ejemplo que nos va a dar la señora Irina Baeva, cual es el motivo de inspiración, cual es el motivo para empoderar a la mujer para sentirnos orgullosas de ser mujeres y de luchar sin depender de ningún hombre y salir adelante ¿cual es la inspiración Irina? el haberte metido y haber destruido una familia...", dijo Laura para el Gordo y la flaca.

Cabe mencionar que Bozzo quien prepara un proyecto con Lizbeth Rodríguez se ha demostrado en todo momento a favor de Geraldine Bazán y sus hijas.