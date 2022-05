Irina Baeva revela súplica de su papá tras posponer boda con Gabriel Soto, por conflicto Rusia-Ucrania

Los protagonistas de telenovelas Gabriel Soto e Irina Baeva ya estuviesen casados, sin embargo, debido al conflicto Rusia-Ucrania tuvieron que posponer su boda civil. Anteriormente, el galán de telenovelas, contó a Televisa Espectáculos que el motivo de volver a aplazar su enlace nupcial, es porque la familia de su futura esposa no puede viajar en estos momentos a México. Recordemos que la actriz es originaria de Moscú, Rusia.

El ex esposo de la también actriz Geraldine Bazán, madre de sus dos hijas Elisa Marie y Alexa Miranda, manifestó que la boda no se llevará a cabo, si no están presente los familiares más cercanos de Irina Baeva, o en caso de ser necesario, ellos viajarían hasta la capital rusa para contraer matrimonio.

En una reciente entrevista para el programa "Despierta América" de la cadena Univisión, Irina Baeva reveló la súplica que le hizo su papá, tras haber aplazado su boda civil con Gabriel Soto. Su progenitor le pidió casarse en México, aunque ellos no estuvieran.

"Mi papá fue el primero que me dijo: 'haz la ceremonia sin nosotros', y yo le dije: 'es que no se trata de eso', porque lo que más me importa no es la ceremonia como tal, lo que más me importa es que esté la gente que más quiero".

En total son siete familiares, entre ellos sus papás, los que Irina quiere tener presentes en uno de los días más importantes de su vida, "definitivamente esas siete personas que están en Rusia, son de las personas que más quiero y obviamente, quiero que me acompañen en ese día tan importante".

Irina Baeva, de 29 años de edad, aclaró que sus familiares si pueden salir de Rusia, sin embargo, ante el conflicto armado con Ucrania, el costo de los boletos de avión incrementaron considerablemente.

"Claro que pueden salir, no hay ningún impedimento para que lo hagan, el tema es que sí subió significativamente el presupuesto, porque traer a siete personas, una cosa es volarlos en vuelo directo de Moscú a Cancún, y otra cosa hacer una escala en Dubai, o una escala en Turquía, o estar buscando como esas rutas alternativas".

Asimismo, mencionó que Gabriel Soto la ha apoyado con su decisión de esperar para celebrar su boda, hasta que su familia pueda viajar. "Lo platicamos varias veces y llegamos a esa decisión juntos que, sin mi familia, la ceremonia como tal, lo que estábamos haciendo, no se va a hacer, entonces ahorita estamos reprogramando, viendo cómo se van desarrollando las cosas también".