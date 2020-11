Irina Baeva se pone short blanco y pone a temblar a sus fans por su belleza

Irina Baeva de 28 años de edad ha demostrado que es una experta en combinar la ropa, ya que muchas veces los artistas tienen a su asesor personal de imagen, pero ella le es fiel a su estilo, por lo que cada prenda que luce se le ve de maravilla y un ejemplo de esto fue el conjunto que llevó al programa Hoy en una ocasión.

Resulta que Irina Baeva se llevó un short en color blanco muy ajustado y lo combinó con una blusa de manga larga del mismo tono el cual la hizo verse jovial y fresca a pesar de que ya hacia frío en la Ciudad de México, pero a la actriz rusa no le importó para nada, en cuanto a sus zapatillas eran del mismo tono, por lo que a más de uno le gustó el outfit que llevó, ya que se le miraba tremendo cuerpazo.

Diversas fan page dedicadas a Irina Baeva subieron la foto donde el short blanco brilló durante la emisión del matutino, además Irina Baeva se divirtió en las famosas actividades que hacen en el programa donde todos los días tiene un invitado especial, aunque en esta ocasión le tocó a ella ser la estrella.

"Que lindo! Igual cuando la presentaron siempre le reconocen su belleza", "Nuestra muñequita hermosa", "La mayoría del tiempo risueña y sexy Wow", "Presiosa y hermosisima Irina Baeva", "Mi muchachita tan blanca y bella te ves tan cristalina y transparente como lo eres tù maravillos que seas belleza pura por dentro y fuera . Cuidate mucho mi niña", "Linda toda una princesita que Dios me la bendiga siempre", le escriben a Irina Baeva.

Otro de los estilos con los cuales Irina Baeva se ve muy guapa es cuando usa los blazers, ya que los sabe combinar de maravilla, basta con ver sus redes sociales, donde la actriz rusa tiene varias fotos con dichos diseños, donde se ve muy guaa, pues los combina con accesorios o zapatillas muy chic, con los cuales levanta la admiración de sus fans quienes desean verse como ella a la hora de cambiarse.

Aunque Irina Baeva es una mujer que tiene mucho apoyo, también tiene muchos enemigos, es decir haters, pues muchos no aceptan la relación que tiene con Gabriel Soto, por lo que ha sido muy criticada en Instagram, es por eso que los comentarios en dicha cuenta son limitados, ya que recibe muchos comentarios negativos.

Irina Baeva y su atrevido short/Instagram

Muchos pensarían que Irina Baeva esta sola cuando se da a conocer que es atacada, pero su novio Gabriel Soto de inmediato la defiende tanto de los cuestionamientos de la prensa, como de los mismos haters, pues está harto de que acusen a Irina Baeva de ser la supuesta responsable del fin del matrimonio de Gabriel Soto con Geraldine Bazán.

Dicen a mi actual pareja robamaridos como si me hubiera agarrado, me hubiera echado al hombro y me hubiera robado. Eso no sucede, dijo Gabriel Soto en una ocasión para Telemundo después de que los medios lo buscaran para dar una declaración sobre el fin de su matrimonio, además del nuevo romance que tiene con Irina Baeva el cual sigue dando de que hablar.

Otra de las cosas que le dicen a Irina Baeva en redes es que supuestamente está con Gabriel Soto por su dinero, algo que les ha dado mucha risa, ya que se ha especulado de todo en cuanto a su romance, pero ellos lejos de esconderse de todo sus detractores les contestan de una manera muy inteligente, se trata del amor que se demuestran a cada momento.

Una de las partes favoritas de Irina Baeva y Gabriel Soto, sin duda alguna es la playa, pues Acapulco se ha convertido en el nido de amor de las dos estrellas, donde siempre se la pasan derrochando amor dejando en claro que su relación va en serio.