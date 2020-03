Irina Baeva se toma foto con ex de Laura Bozzo y desata una guerra

Irina Baeva es una mujer que ya no le teme a nada pues las criticas que la persiguen desde que sale con Gabriel Soto ya no le importan y aunque Laura Bozzo ha sido una de sus mayores detractores no le teme a su boca pues se lo dejó bien claro en una entrevista.

Prueba de ello fue la foto que se tomó con Christián Zuarez, quien fue pareja sentimental de Laura Bozzo hace varios años por lo que una guerra podría desencadenarse entre las dos rubias pues como algunos saben las cosas entre la expareja no terminó del todo bien.

"Tan bellos y guapos saludos", "Arriba , una mujer q además de hermosa es valiente y no se queda callada", "Jajaja siempre haciéndole la Guerra a Laura, pero Laura tiene toda la razón, esta Mujer no nos representa", escribieron los usuarios.

Irina se encontró con Zuarez después de acudir a una conferencia donde también estaba Bobby Larios ex de Niurka y otras celebridades, por lo que dicho encuentro dio mucho de que hablar en redes sociales pues como algunos saben las tres celebridades estuvieron en el ojo del huracán en algún tiempo.

Cabe mencionar que Laura Bozzo ha defendido con todo a Geraldine Bazán pues no le parece que su matrimonio haya finalizado supuestamente por la culpa de Baeva.