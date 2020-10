Irina Baeva sufre las burlas de Galilea Montijo por su acento

Irina Baeva de 27 años, sufrió las burlas de su compañera Galilea Montijo de 47 años y todo por que la actriz al aparecer ya no sabe hablar español desde que se fue a estudiar a Nueva York clases de inglés, pues quiere perfeccionar dicho idioma para su carrera artística, algo que le pareció demasiado gracioso a la animadora del programa Hoy.

Sabes que me encanta que tiene como tres semanas o cuanto tiene ya y ya se le pegó el "oh my god", como dicen ustedes es que yo creo que sabes que, por eso habla también el español, porque dice que cuando eres buena para los idiomas se te quedan rapidísimo como dicen ustedes los modismos, dijo Galilea Montijo en el programa Hoy.

Y es que Irina Baeva dio una entrevista para el matutino donde aseguró que pronto regresaría a México, pero mientras tanto decidió ir a una academia de baile muy famosa en Nueva York, donde decidió dar la entrevista, por lo que Galilea Montijo decidió opinar sobre el acento de Irina Baeva, por lo que también las redes sociales opinaron sobre las declaraciones de Galilea Montijo.

Pero eso no es todo, pues Galilea Montijo también se burló Irina Baeva y la vez que aseguró que la actriz estadounidense Sarah Jessica Parker la atendió personalmente a ella en su tienda de zapatos la cual es muy famosa en todo el mundo, además de que ella es la encargada de atender personalmente a todos sus clientes, mientras que para muchos Irina Baeva lo hizo entender como si solo fuera a ella a quien la atendió durante su visita.

Bueno pues ahí les va la historia, una persona allegada a Sarah Jessica Parker me invitó a conocerla en una de sus boutiques en Nueva York, yo la verdad es que bastante incrédula, terminé yendo porque la verdad dije bueno voy con Vick no pasa nada, no me va a pasar absolutamente nada haber que pasa pues porque como se podrán dar cuenta aquí en Nueva York, las cosas locas luego se hacen realidad y no solamente terminé conociendo a Sarah Jessica Parker, sino que de verdad que se portó de una manera increíble conmigo, pude platicar con ella, pude practicar mi inglés con ella, pude hacer shoping de zapatos con ella como gran fan de Sex and the City, fue la declaración de Irina Baeva, cuando la conoció.