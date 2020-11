Irina Baeva y Gabriel Soto, así fue su romántico fin de semana tras asistir a polémica boda

El pasado viernes 20 de noviembre Irina Baeva y Gabriel Soto asistieron a la boda de Odalis Gómez Millar (hija del reconocido promotor de boxeo Pepe Gómez) y Michel Escalle. Dicha celebración se llevó a cabo en Cancún, Quintana Roo. Entre la selecta lista de celebridades invitadas, también estaban Roberto Palazuelos y Lorenzo Méndez, ex esposo de la cantante Chiquis Rivera.

En redes sociales esta boda causó mucha molestia e indignación, luego de que los mismos invitados publicaran fotografías y videos, donde se evidenciaba que nadie estaba usando cubrebocas ni teniendo sana distancia, ante la contingencia sanitaria por la pandemia del Covid-19. La actriz de origen ruso lució muy bella y elegante al usar un sexy vestido rojo satinado, mientras que Gabriel Soto (ex esposo de la también actriz de telenovelas Geraldine Bazán), lució como el galán que es con un traje negro.

Los actores quienes participaron en la telenovela "Vino el amor", aprovecharon el viaje a las paradisíaca playas de Cancún, para pasar un romántico fin de semana. Gabriel Soto y su novia Irina Baeva se hospedaron en NIZUC Resort & Spa. En las stories de su cuenta en Instagram, la también modelo rusa nacida el 25 de octubre de 1992, compartió varias fotos y videos de su estancia en estas hermosas playas del caribe mexicano.

Este par de enamorados disfrutaron de actividades acuáticas, de caminatas a orillas de la playa, contemplar juntos el ocaso, brindar por su amor y mucho más.

"Otro gran fin de semana a tu lado ❤️", expresó Irina Baeva en un post en su feed de Instagram, donde posa ante la cámara abrazada del galán de telenovelas y dándole un beso en la mejilla, teniendo como escenario un espléndido atardecer. "Que sean siempre muy felices, los amo", "que Dios siga bendiciendo su amor bonito", "hermosos", y otros más, fueron los comentarios de parte de sus seguidores.

Gabriel Soto, originario de la Ciudad de México, escribió estas amorosas palabras a la dueña de su corazón: "cada día es un gran día a tu lado, te amo Irina ❤️".

Desde que se dio a conocer públicamente su noviazgo, la actriz originaria de Moscú, Rusia, ha sido señalada como la supuesta responsable de la ruptura entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto. Hace unos meses participó en "Mujer la Conferencia, Emprendedora 360" que se llevó a cabo en la ciudad de Miami, Florida, evento donde presentó su charla "Arriba Eva" donde relata todo lo que ha vivido desde que inició su relación amorosa con el actor.

Yo me enamoré de un hombre separado que con honestidad me dijo que lo único que lo unía a su pareja era un papel, por lo que ambos decidimos iniciar una relación y ahí fue donde me convertí en el peor de los demonios.