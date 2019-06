Irina Baeva y Gabriel Soto ya piensan en tener un hijo

Los actores Irina Baeva y Gabriel Soto, quienes son pareja sentimental, ya piensan en tener hijos; ella revela que ese es un tema personal y lo tratan en privado, pero como cualquier mujer, se muere por las ganas de tener un hijo al lado del hombre que ama.

En declaraciones a la prensa en Ciudad de México, Irina Baeva responde a preguntas relacionadas a si le gustaría tener un hijo de Gabriel Soto, exesposo de Geraldine Bazán, y acepta que es su sueño, como el de toda mujer.

Irina, confiesa que uno de sus mayores anhelos es convertirse en madre, como es el sueño de quizá toda mujer, y espera que pronto se le pueda ver realizado.

Claro que sí, me gustaría ser mamá en algún momento de mi vida, por supuesto, como a cualquier mujer. Me gustaría tener una familia, me gustaría tener hijos.”