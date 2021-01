Irina Baeva y su cara de felicidad al casi pisar el altar con Gabriel Soto

Irina Baeva de 28 años de edad está más que feliz en estos momentos esto se debe a su reciente compromiso con Gabriel Soto quien le propuso matrimonio a la actriz originaria de Rusia, con quien lleva uno de los romances más sólidos desde hace un tiempo, por lo que muy feliz la guapa mujer no puede ocultar su felicidad.

Y es que Irina Baeva sigue festejando su pedida de mano, es por eso que subió una foto donde a simple vista se puede ver a la actriz con una bella sonrisa en su cara, además de compartir su cuerpazo el cual es uno de los más populares del medio mexicano desde hace tiempo, ya que al igual que Gabriel Soto es amante del ejercicio y la buena alimentación.

"Felicidades por tu compromiso", "Hermosa muchas bendiciones", "Que Bella hermosa Dios te bendiga siempre Felicidades", "Muchas felicidades dios los bendiga", "Felicidades Gabriel e Irina Dios me los bendiga", "Felicidades hoy y siempre. Que Dios los bendiga y proteja" "Nadie quita a nadie...cada quien elige con quien estar..y el solito eligió por ella..el está feliz con una sonrisa" , le escriben a Irina Baeva por toda la felicidad que refleja.

Aunque no ha sido nada fácil el romance de Irina Baeva con Gabriel Soto, ella está segura de que el actor es la persona correcta para ella, pues cuando este se divorció de Geraldine Bazán, los haters se le fueron con todo a la artista, quien en todo momento trató de ser una mujer fuerte, y aunque a veces se desmoronó el histrión la apoyó, pues no quería verla lastimada, pues hasta colegas de la farándula hablaron de ella como Laura Bozzo.

Basta ver entrevistas del pasado donde Gabriel Soto les hizo saber a los medios e internautas que Irina Baeva era una mujer muy buena en todos los aspectos y que ella no fue la responsable del fin de su matrimonio con Geraldine Bazán madre de sus hijas, pues él contribuyó a que fueron muchos motivos, aunque en 2019 estuvieron muy metidos en el ojo del huracán.

Una de las cosas que tienen a Irina Baeva relajada ante tanta polémica es que hace mucho ejercicio y toma clases de meditación, disciplinas que la han ayudado demasiado, pero sin duda alguna sus escapadas al puerto de Acapulco con Gabriel Soto, han ayudado demasiado a su relación la cual muchos haters quieren ver terminada.

Bueno feliz enamorado con una relación cada vez más sólida y bueno pues sentí de corazón que era el siguiente paso a dar y bueno pues la verdad es que estamos muy contentos y sobre todo contentos de compartirlo con todos ustedes, dijo el actor Gabriel Soto para el programa Hoy donde se le ve muy feliz al histrión.

Para quienes no lo saben Gabriel Soto tiene una agenda de trabajo muy llena este 2021 pues es el protagonista de la nueva telenovela Te Acuerdas de Mi, donde compartirá créditos con Fátima Molina, pero eso no es todo, pues la fama del actor sigue creciendo, pero no por noticias del todo buenas y te diremos por qué.

Irina Baeva es prometida de Gabriel Soto en estos momentos/Instagram

Se trata del video escándalo que se filtró de Gabriel Soto donde aparece como Dios lo trajo al mundo lo que ocasionó que el histrión se convirtiera en tendencia y aunque el actor nunca ha querido revelar para quien era el video muchos internautas aseguran que le fue infiel a Irina Baeva en su momento lo que sigue siendo un misterio para muchos.