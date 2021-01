Irina Bavea fascina con su nuevo look de cabello súper corto

México.- Aunque se le ha visto ya experimentando con diferentes tonos de cabello y cortes a la moda, Irina Baeva sabe que no existe nada mejor que un gran cambio de look durante la llegada de un nuevo año, lo que llevó a cabo y terminó luciendo muy hermosa, razón por la que no ha perdido la oportunidad de mostrarlo en las redes sociales frente a sus millones de seguidores.

La actriz rusa decidió cambiarse de look y optar por el cabello súper corto, luciendo espectacularmente bien, pues no fue tan radical, sin embargo, sí que hizo que su rostro cambiara, ya que sus facciones se aprecian mejor y mucho más estilizadas, luciendo aún más hermosa de lo que ya es.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Irina se ha destacado en todo momento, entre otras cosas, por ser una mujer que sigue todas las tendencias de moda y en esta ocasión no ha sido la excepción, pues la vemos mucho más joven, chic y divertida con el cabello unos centímetros más corto, sacándole provecho a su versatilidad para lucir cualquier estilo.

Leer más: Irina Baeva y su cara de felicidad al casi pisar el altar con Gabriel Soto

Luego de comprometerse con el también actor Gabriel Soto el pasado 25 de octubre, la actriz de 28 años ha irradiado un brillo y alegría sin igual, pues la hemos visto luciendo mucho más feliz que de costumbre, logrando bastantes comentarios positivos en sus fotografías, pues está desbordando felicidad por cada uno de los poros de su piel.

En una fotografía desde un balcón mostrando un poco sobre Miami, Florida, durante una escapada que se dio recientemente, la actriz lució su nuevo corte de cabello, el más corto que hasta ahora ha utilizado, esto con dos coletas, una blusa rosa de tirantes corta que marcó su cintura, un pantalón de pants holgados en color gris y accesorios que le dieron el toque a la moda a su atuendo.

Su nuevo corte causó sensación entre sus fanáticos, pues llenaron de elogios la sección de comentarios, así como positivos comentarios sobre laa felicidad que desborda ahora que es una mujer comprometida que muy pronto pisará el altar de blanco junto al amor de su vida.

Por si fuera poco, decidió volver a enamorar a todos con otra fotografía, dejando de lado sus mini coletas que fascinaron a miles, la modelo rusa decidió utilizar otro atuendo juvenil a la moda compuesto por una blusa de seda negra con transparencias y el cabello suelto, luciendo un wet look de impacto que dejó a todos flechados ante tanta belleza natural.

Irina Bavea fascina con su nuevo look de cabello súper corto

Leer más: Irina Baeva y Gabriel Soto revelan inédito video de su propuesta de matrimonio

Este peinado mostró que está optando por un corte estilo bob en capas que la hace lucir muy hermosa, pues lo ha demostrado en dicha fotografía, luciendo un tanto despeinada y con ondas, lo que definitivamente resaltó su belleza, así como facciones y estilo, inspirando a otras mujeres a animarse a hacer un cambio como este.

Irina ha probado distintos cortes, colores y estilos de cabello, a la hermosa actriz rusa se le ha visto con el cabello rubio, platinado, con luces castañas y hasta con cabello completamente castaño, probando estilos como ondulado, quebrado, lacio y un poco alborotado, lo que la hace verse muy hermosa y probar que, sin duda, posee una gran versatilidad para cambiar de estilo cuantas veces quiera.