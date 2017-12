Irina sufre tras ser relacionada en escándalo Soto/Bazan

Primero fue Julián Gil y Marjorie de Sousa ahora Geraldine Bazan y Gabriel Soto quienes terminaron una relación de 10 años tras infidelidades y problemas irreparables a los que les pusieron fin al enfrentar un proceso de divorcio.



La reciente ruptura entre ambos ha sido de los más sonados en el mundo del espectáculo ya que no se esperaban un divorcio en el cual están de por medio las dos pequeñas hijas de los actores.



La misma Geraldine dio a conocer que la tercera en discordia por la cual puso fin a su divorcio fue la misma actriz Irina Baeva, la cual ha participado en diferentes proyectos con Gabriel Soto.





La actriz de origen ruso salio a dar la cara ante la prensa donde reveló que el actor de 42 años es solamente un amigo y expresó que es una tristeza que su nombre y carrera se manche por los chismes.



Al parecer los problemas ya llegaron hasta las redes sociales de Baeva donde ha sido atacada por diversos usuarios manifestando su desagrado por causar el divorcio de la famosa ex pareja.

LA REVELACIÓN DE GERALDINE BAZAN

Geraldine Bazán confesó a una revista el nombre de la actriz que supuestamente habría "acabado" con su matrimonio. Irina Baeva, una de las protagonistas de la nueva telenovela "Me declaro culpable", sería la causante de su rompimiento matrimonial con Soto.

Geraldinen destapó los motivos que provocaron su rompimiento con Gabriel Soto, quien desde agosto pasado comenzó los trámites de divorcio.

La actriz, de 34 años de edad, confesó a una revista que la tercera en discordia en su matrimonio es su colega Irina Baeva, quien anteriormente también protagonizó "Vino el amor", al lado también de Soto.

En entrevista exclusiva con TVyNovelas, la aún esposa del galán de “Caer en tentación” afirmó que la originaria de Rusia es la causante de su separación y evitó dar más detalles de la infidelidad que sufrió por parte del actor, quien conoció a Baeva en 2016,cuando estelarizaron “Vino el amor”.

Los rumores sobre una relación extramarital entre Soto, de 42 años, y Baeva, diecisiete años menor, surgieron según la publicación mexicana en el programa “Despierta América”, donde un corresponsal de la emisión aseguró que existían una serie de fotografías entre los artistas, quienes presuntamente también compartían mensajes sospechosos en Instagram.

Gabriel lo niega.

Las declaraciones de Bazán surgieron luego de que el padre de sus hijas (Alexa y Elisa) confirmara mediante un comunicado que sí están separados y que su ruptura se debió a una fuerte crisis en pareja que pasaron.

“Esta decisión es completamente ajena a terceras personas, pero sí es preciso aclarar las graves consecuencias que ocasionaron que me hayan involucrado en una historia que categóricamente he ratificado en todas las ocasiones en donde tuve la oportunidad y vuelvo a decirlo: NO TENGO ABSOLUTAMENTE NADA QUE VER”, precisó el actor, quien se refirió a las especulaciones que lo ligaban sentimentalmente a Marjorie de Sousa.

En marzo de 2016, surgieron los primeros rumores de una posible relación entre la actriz venezolana y Gabriel, luego de unas fotografías en las que aparecían en las playas de Cancún. La hoy expareja, que contrajo nupcias el 13 de febrero de 2016 en Valle de Bravo, negó rotundamente la información.

