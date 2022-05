Irma Miranda gana la corona de Mexicana Universal 2022; representará al país en Miss Universo

Cabe mencionar que esa no es la primera vez que participa en este tipo de certámenes. A los 18 años de edad ganó la corona de Nuestra Belleza Sonora 2015 , y se quedó con el segundo lugar de Nuestra Belleza México, en donde compitió a lado de Kristal Silva.

"Creo que la conservación del medio ambiente no debe dividirse en profesiones, yo, como conductora de televisión y administradora, utilizaría esa plataforma para poder inspirar y motivar a las personas a crear consciencia, que tenemos que cuidar el único hogar que tenemos, y esa es la tierra, fomentemos la educación desde el hogar, los valores, el respeto, el amor, la solidaridad y la empatía, para así, juntos, poder combatir esta problemática tan fuerte que estamos viviendo, juntos, podemos crear un mejor mundo".

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.