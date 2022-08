Los conocidos como "BeliFans", enloquecieron con la nueva sesión de fotos de Belinda, quien ha sido el centro de atención recientemente tras su regreso musical, aunque no ha lanzado nada en solitario, ha logrado cautivar a todos con impactantes colaboraciones.

Como era de esperarse, los comentarios no se hicieron esperar y las comparaciones estuvieron a la orden del día , sin embargo, Beli prefirió enfocarse en lo que realmente le importa y esos son sus fanáticos.

Se trata de la argentina Cazzu , quien parece haber influenciado a la artista de 33 años en su radical cambio de imagen , pero no sólo es una famosa más, sino la actual pareja de su exprometido, Christian Nodal.

¡Irreconocible! Belinda se rapa y hace a un lado a Cazzu con un look muy urbano

Llamó mucho la atención que en esta ocasión Belinda se alejara tanto de su característico estilo para probar un look más urbano que hizo a muchos recordar a otra artista que ha estado en boca de todos.

México.- Vuelve a ser tema de conversación Belinda , en esta ocasión tras protagonizar la portada de la revista BadHombre Skin , en la cual aparece posando con un cambio de look radical que la hizo verse irreconocible.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.