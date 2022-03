¡Irreconocible! Lucerito Mijares estrena increíble cambio de look (FOTOS)

México. Lucerito Mijares ya tiene 16 años de edad, estudia en USA y tiene inquietudes de hacer una carrera en el mundo del espectáculo, ha crecido tanto que luce completamente diferente a como era en su niñez.

La famosa adolescente siempre ha tenido una cabellera con chinos que la hacen verse lindísima, pero en una imagen que publica en Instagram se ve se sometió a un radical cambio de look y ya no los tiene.

Los seguidores de Lucerito se manifiestan emocionados por verla con un look distinto que le va bastante bien, le dicen unos, pero también hay quienes le piden que vuelva a sus chinitos porque sin ellos les parece definitivamente otra persona.

El caso es que Lucerito Mijares se ve encantadora con su nueva imagen y ahora porta el cabello rubio, lacio, pero al parecer es para alguna representación escénica que tendrá, al menos así lo parece.

Lucero Mijares estrena imagen. Foto de Instagram

"Gracias a toda la gente que hace teatro porque me han introducido a un mundo que amo, que me inspira, me llena de magia y me hace tan feliz! Que nunca muera el teatro! Los amo", escribe la hija de Lucero y Mijares en Insagram en la foto donde luce distinta.

Lucerito Mijares conserva su mirada tierna, una sonrisa contagiosa y un semblante amoroso, puesto que así se percibe en imágenes que circulan en redes sociales y corresponden a sus primeros años de vida.

Lucero y Manuel Mijares, papás de Lucerito, compartían en entrevistas y después en redes sociales imágenes de sus hijos Lucerito y José Manuel, y aunque no lo hacían a menudo, sí emocionaban a sus respectivos fans con ellas.

Pero actualmente Lucerito Mijares ya tiene Instagram y en él publica fotografías suyas en las que muestra cómo ha crecido, no de la misma manera su hermano José Manuel, de 20 años de edad, pero ambos son bastante talentosos puesto que a él le encanta ser músico.

Lucero Mijares en su niñez. Foto de Instagram

Lucerito Mijares ha demostrado tener talento como actriz y cantante, de hecho ha sido invitada a participar en la obra La jaula de las locas, en CDMX, y todo indica que muy pronto aparecerá en otra, aunque deja a sus fans con la duda porque no les da información al respecto al menos por ahora.