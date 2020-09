Isabel Madow con 46 años y un hijo opaca el cuerpo de Yanet García

Isabel Madow de 46 años, desbancó totalmente a Yanet García de 29 con su espectacular físico, con el cual dejó sin habla a sus fans y que después de haber tenido un bebé, Isabel Madow originaria de la Ciudad de México había ganado unos kilos demás, pero ya se recuperó.

Las pruebas de que Isabel Madow, por fin volvió a su cuerpo normal, incluso hasta mejor, fueron las fotos que tiene en redes sociales, donde se le ve un mega cuerpazo, incluso opacó a la misma Yanet García originaria de Monterrey, por lo que muchos de sus fans le han pedido la 'receta', para verse como ella.

Desde principios de este año, Isabel Madow comenzó a presumir los avances de como ha cambiado su cuerpo con una buena alimentación y mucho ejercicio, por lo que mostró en varias ocasiones su bella cintura, la cual es muy pequeña, mientras que sus curvas, las presume con sus vestidos.

Aunque hace unos años Isabel Madow, había dicho que su embarazo la hizo subir 30 kilos, ella después pensó mejor las cosas y se dio el tiempo para bajar de peso de manera natural, pues no quería arriesgar su vida por medio de una operación estética, ya que su bebé depende totalmente de ella, por lo que muchos de sus fans han aplaudido las decisiones que ha tomado la guapa actriz.

Hoy en día Isabel Madow sigue luciendo su cuerpo al limite y es considerada por la misma periodista, Mónica Noguera como una de las mujeres con un cuerpo natural impresionante, algo que no muchas mujeres del medio del espectáculo tienen.

Por su parte Yanet García tiene años haciendo ejercicio, debido a que era una mujer muy delgada, por lo que batalló mucho para lograr el físico que hoy en día tiene, es por eso que se ha convertido en una mujer muy admirada.

Aunque Yanet García tiene poco en la industria del espectáculo, hoy en día es una de las jóvenes más populares de las redes sociales, ya que cuenta con más de 13 millones de seguidores, los cuales han quedado fascinados con las fotos que sube a su Instagram.

"Señorita Yanet, déjeme decirle con todo respeto que es usted la mujer mas preciosa que he visto @iamyanetgarcia", "Ojalá fuese papel para poder envolverte, bombón", "Quisiera ser helado para que me comas a besos y me derrita en tus labios", le escriben a Yanet García en sus fotos.