Isabel Madow olvida el bralette al bailarle a sus fans

Isabel Madow de 45 años de edad acaparó las miradas de todos en redes sociales, esto después de que la actriz originaria de la Ciudad de México se puso a bailar frente a la cámara, pero olvidó ponerse bralette, pues su blusa blanca la delató por completo, pero a ella no le importó y siguió divirtiéndose Tik Tok, pues le gusta demasiado dicha aplicación.

De acuerdo con la misma Isabel Madow, ella solo quiso divertirse y que sus fans se activaran, pues es bien sabido que a la rubia le gusta interactuar con sus fans quienes la han apoyado en su carrera desde hace años, por lo que Isabel Madow, está muy agradecida con ellos, es por eso que les regaló dicho video con el cual puso a bolar la imaginación de todos.

Para quienes no lo saben, la fama de Isabel Madow regresó después de haber dado a luz a su primer hijo y recuperar el físico que tenía, aunque le han dicho que la maternidad le sirvió de maravilla, pues su cuerpo logró curvas extraordinarias, además su look se ve mucho más coqueto que el de antes.

"Muchas gracias Isabel se agradecen esos ricos regalos", "Eres un bombón y una dulzura hermosa estoy enamorado", "No hay palabras para describir esa imagen tan bella", "Gracias por el detalle guapísima princesa hermosa", "precioso cuerpo, eres hermosa con un bello rostro digno de admirar", "Si todos los ángeles son como tu, no quiero despertar en un buen rato!!!!! Saludos hermosa", le escriben a Isabel Madow.

También el rostro de Isabel Madow, es considerado uno de los más bellos del espectáculo mexicano, pues muchos pensarían que la artista, es solo cuerpo, pero la realidad es que no, además el talento que tiene la artista lo demuestra en cada proyecto, por lo que muchos admiran la carrera que tiene la modelo, la cual ha estado alejada de escándalos.

Isabel Madow también ha sido admirada por cuidar en todo momento de su bebé, ya que la actriz trabaja en su totalidad para su hijo y ella misma lo ha declarado en las entrevistas, pues ahora es una mujer más madura y centrada en lo que hace, por lo que siempre está buscando nuevos proyectos.

Por si fuera poco Isabel Madow, quien es madre soltera, jamás se ha expresado mal del padre de su hijo, pues como se dijo anteriormente, no es una mujer polémica, además siempre atiende a los medios con una sonrisa, sin importar lo que le digan ella de inmediato sabe como responder a los cuestionamientos.

Mira no es una mala persona y la verdad es que estamos en muy buenos términos no quedamos mal ni nada, nada más no estaba en sus planes de vida que fuera el papá y no estaba en los mios que el fuera el papá, dijo Isabel Madow en una entrevista para Sale el Sol en 2018.

Aunque Isabel Madow fue un símbolo sexual hace varios años, su aumentó de peso la afectó demasiado, pues sus detractores la atacaban mucho, pero a ella no le importó y poco a poco fue recuperando la figura de diosa que siempre ha tenido la artista.

Cabe mencionar que en estos momentos Isabel Madow, se encuentra soltera, pero como se dijo anteriormente en los planes de la modelo está solamente el cuidado de sus hijos y nada más, por si fuera poco en la misma entrevista donde habló del padre de su hijo, reveló que desearía ser conductora de un programa de televisión, pues el ser anfitriona se le da de maravilla.