Isabel Madow pregona en redes el amor por su bebé

Isabel Madow está "loca" de alegría con su primer hijo Giorgio, de apenas 10 meses de nacido. A través de redes sociales comparte algunas imágenes en las que se muestra con él, en la víspera de la navidad.

En entrevista con TV Notas, Isabel se muestra contenta porque vivirá su primera navidad al lado de su primogénito.

“Quiero que mi bebé viva toda la experiencia de las luces, los árboles y decoraciones navideñas”.

“Sí, y quiero que vea todo, las luces, los árboles, cómo adornan los centros comerciales. De niñas, mi mamá nos llevaba donde había un Santa Claus y nos tomaba la foto. Yo quiero que mi hijo viva todas esas experiencias, trato de que cada día sea inolvidable para él, ya que será su primera Navidad. Deseo que sean recuerdos muy bonitos, afortunadamente tiene a sus abuelitos vivos. Dios me regaló lo más grande en esta vida... mi hijo”.

Y al ser cuestionada respecto a si tuviera oportunidad de escribir una cartita, y lo que escribiría en ella, responde:

“Más que pedir, daría las gracias a Dios por tener salud, por un embarazo maravilloso, por tener este bebé hermoso; lo único que pediría sería otro hijo, pero dentro de dos años, porque quisiera que Giorgio tuviera un compañero de vida”.

Y termina un año lleno de muchas satisfacciones, donde la principal es el haber tenido oportunidad de tener a su bebé.

Hola mis vidas ❤️❤️❤️ síganme en instagram en mi cuenta isabelmadow los amo lindo día ❤️ pic.twitter.com/dlfzr93DyS — Isabel Madow (@IsabelMadowTV) 28 de octubre de 2016

“Sí, mi hijo es lo mejor que me ha pasado, ya sabía que ser madre me haría muy feliz, pero no me imaginaba cuánto, y se quedó chiquito mi sentir. Es la bendición más grande; es un niño sano, muy despierto, es increíble, todo quiere saber, investigar, yo lo estimulo mucho. Lo llevo al parque, al acuario o a dar la vuelta, ya hasta lo metí a clases de natación, y lo único que busco es que todo el tiempo sea especial para él”.

Isabel Madow, por un gran motivo no puede ponerse a dieta.

La actriz y modelo Isabel Madow cuenta que durante su embarazo subió 30 kilos de peso y hasta la fecha ha bajado veinte; le faltan otros diez más por bajar, pero no le importa mucho, porque en este momento la prioridad la tiene su bebé.

Isabel Madow. Foto: Twitter



A unos meses de haber dado a luz Isabel Madow vuelve a reaparecer en público y dijo estar dispuesta a ir bajando de peso poco apoco y no someterse a dietas milagro, se informó en "Todo para la mujer".

Foto: captura de pantalla



Madow explicó que el ponerse a dieta afecta mucho la lactancia. "Afecta mucho en la calidad de la leche y para mí es más importante mi hijo y tampoco tienes que estar en talla 5 para verte bien".

La también conductora indicó que su primer hijo, Giorgio, se encuentra perfecto de salud. "Mide 72 centímetros, y sinceramente me importa más mi hijo que estar delgada. No me quiero poner a dieta porque voy a perder la calidad de leche que le doy a mi hijo."