Isabel Madow usa sus manos como sostén y se convierte en una fantasía

Isabel Madow de 47 años desató al posar con un bañador, pero decidió que no quería ponerse la parte de arriba causando gran impacto en redes.

En la publicación Isabel Madow aparece sentada en un tocador, además de posar de espaldas, por lo que sus manos sirven de sostén.

Además a la rubia se le ve tremendo cuerpazo, y un bronceado espectacular algo que le fascina hacer cuando se va a la playa.

"Buenos diaaas cómo están? Cuéntenme los leo siempre yo un poquito ardida por el sol que tengan un lindo día Muack #me #justme #celeb #celebrity díganme, de donde son? ppff jajajajjajajaj dejen de poner que me nalguearon me ardí por el soooool, escribe Isabel Madow en la foto.

Como era de esperarse los fans de Isabel Madow le hicieron saber que se miraba muy bien y que se sigue conservando como una diosa.

"Pues estoy feliz y más al admirar esa belleza", "Saludos hermosa que buen bronceado", "Nena eres verdaderamente una bella mujer, todo lo que se ve esta hermoso", escriben a Isabel Madow.

Cabe mencionar que Isabel Madow es una de las modelos más bellas de las redes sociales por el cuerpazo de diosa que se carga.