Isabel Madow vive con el estigma de su etapa como la secretaría de Brozo y su estancia en Big Brother

Al escuchar el nombre de Isabel Madow, a muchas personas se les viene a la memoria aquella sensual secretaría de Brozo, quien no decía una sola palabra, solo se paraba ante las cámaras del programa del periodista Víctor Trujillo, derrochando belleza y sensualidad. Asimismo muchas personas recuerdan aquellos cariñosos momentos que vivió con un español durante su encierro como parte del programa Big Brother.

En una entrevista para el programa SNSerio de Multimedios (televisora de Monterrey, Nuevo León), Isabel Madow aseguró estar arrepentida de haber participado en el reality show Big Brother VIP en 2003. "Me lo pude haber evitado en mi vida, si me arrepiento porque me enfermé, aparte no estaba yo preparada emocionalmente para estar en este programa, me afectó mucho emocionalmente, no hice nada malo, la verdad es que estaba soltera, sí, te besaste con un español, estaba guapísimo el español, todas se hubieran besuqueado con él".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Isabel Madow ha vivido con el estigma de sus etapas como la secretaría de Brozo y por su etapa en Big Brother VIP; tras su participación en este reality muchas personas la criticaron por lo cariñosa que se mostró con el participante español. En la entrevista antes mencionada, la hermosa modelo comentó al respecto. "Estaba sola, soltera, el chavo estaba guapísimo, me gustó, lo besé, estaba en una época de mi vida en la que estaba echando relajo como cualquiera lo ha echado en su vida, nada más no tienen una cámara (como en el programa)".

No es como que diga: 'me enorgullezco de lo que hice', no, definitivamente si me metieras ahorita a Big Brother, no me besaría con nadie ni me pondría una tanga, pero estaba chava, eché relajo, se te olvidan las cámaras, ahora resulta que nadie se besa con nadie.

Anteriormente Isabel Madow manifestó vivir bullying por los proyectos que llevó a cabo hace unos años: "ojalá me pueda meter más en el cine, porque siento que me han hecho mucho bullying en mi carrera, por mi etapa con Brozo y en Big Brother, ya tengo muchos años de trayectoria y no puedo estar diciendo cada rato en qué he trabajado, es como demeritar lo que he hecho en 27 años".

Isabel Madow lucha contra sus estigmas

La también actriz quiere ser reconocida por su trabajo en la escena artística, no solo por su escultural cuerpo: "creo que hay cosas más importantes en la vida que el físico, que el peso de una persona; si hubiera engordado por tragona no pasa nada, pero no fue así, pero te atacan mucho: que si estás gorda o no, pero mi prioridad en la vida está enfocada en ser mejor ser humano y madre".

Isabel Madow nació en la ciudad de México el 5 de octubre de 1975; desde niña le gustó modelar, actuar, cantar y expresó sus deseos de convertirse en artista. Tenía 14 años de edad cuando comenzó a modelar ropa en espectaculares y en diferentes medios impresos. En el año 2000 se llevó a cabo un casting convocado por Víctor Trujillo, ya que buscaba una modelo para su noticiario "El Mañanero", Isabel fue la elegida. Al estar en dicho proyecto fue bautizada como "La secre de Brozo". Tres años después se despide de la emisión.

Isabel Madow también ha grabado discos y se ha desarrollado como actriz obteniendo papeles en telenovelas de Televisa y en algunos programas unitarios. En el 2018 actuó en la película mexicana "La Prima" junto a Mark Tacher, Jesús Ochoa y Natasha Esca. "Esto es algo que suma mucho a tu carrera, desde el primer día Víctor ha sido el mejor director que he tenido en mi vida, él cuidó mucho que estuviéramos muy contentos y a gusto, nos dejó ser con nuestros personajes y yo me la pasé feliz", contó Isabel en aquel entonces durante la premiere de la película en la Ciudad de México.