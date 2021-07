Isabel Torres, intérprete de la "Veneno", lucha contra agresivo cáncer; pasó su cumpleaños en quimioterapias

España.- Gran tristeza sienten los fanáticos de la actriz española Isabel Torres, intérprete de la "Veneno" en su bioserie, pues el día de su cumpleaños número 52 compartió un video en el que se le ve muy afectada por el agresivo cáncer que padece.

A través de su perfil en Instagram, Isabel reveló estar atravesando un duro momento y probablemente el más peor de su vida, pues está luchando contra el cáncer de pulmón y se e ha complicado en los últimos meses, por lo que ha pasado su cumpleaños en sesiones de quimioterapia.

Muy sorprendidos quedaron los seguidores de Torres al ver una publicación de ella en la que se le ve débil y desanimada por su estado de salud, sin embargo, ha recibido bastantes mensajes de apoyo y ánimo, que aprecia demasiado.

Leer más: Como diosa del océano, Galilea Montijo luce cuerpazo en traje de baño

"Me gustaría llegar al año que viene porque la vida es súper bonita y no hay nada más bonito que vivir", confesó Isabel Torres mientras se le ve recostada en una camilla de hospital y tratando de evitar las lágrimas, aunque le es imposible hacerlo.

"Perdónenme si me echo a llorar, pero me lo puedo permitir porque esta semana ha sido tan duro que no me he podido levantar de la cama. Ayer fue el único día que me pude levantar para ir al hospital para que me dieran algo y revivir un poco, porque ayer sí estaba muerta", continuó.

Así mismo, reconoció que los médicos están con la esperanza de que se salve del cáncer que la atormenta, por ello le dan medicación, pero es muy fuerte. Isabel Torres confesó que ha sido muy duro para ella estar en dicha situación y que su cabeza no para de pensar en el tema.