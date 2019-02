Ismael "El Chino" es el gran ganador de MasterChef México

El concursante Ismael Zhu Li conquitó a los jueves de MasterChef México con sus combinaciones en la cocina en la final, con platos como ramen de mole de olla y otros apetitosas mezclas nunca antes hechas.

Al parecer la cuchara de la suerte que le regaló Rox dio resultado pues ahora es Ismael, el Chino el nuevo ganador de MasterChef.

Con esto se rompió la teoría de que Regina sería la ganadora y después de un mes sabemos que esto no fue así, el premio es de un millón de pesos por parte de Banco Azteca.

En el primer tiempo Ismael fue quien más convenció, mientras que Geny no corrió con suerte, ya que su crocante fue comparado con una botana de cantina. En el caso de Regina su plato convenció, fue equilibrada pero a decir de los jueces faltó sellado.

En el segundo tiempo todos optaron por pescado y camarones.

Geny fue la más desafortunada ya que el juez ni siquiera quiso probarlo, al considerar que todos los ingredientes hacían cortocircuito, por lo que aseguraron que fue un plato muy mal logrado.

En el caso de Ismael, el róbalo fue bien recibido, en el que nuevamente lució sus raíces orientales. Mientras que el plato de Regina, el pescado no estaba bien cocido y a su decir, le faltaba carácter.

En el tercer tiempo, nuevamente Geny fue desafortunada, aunque reconocieron que el relleno estaba rico; por su parte Ismael presentó un ramen de mole de olla, el cual fue ampliamente reconocido por los chefs, tanto en sabor como en estética. En el caso de Regina, el venado presentado también fue desafortunado por la salsa y la falta de sal.

En el cuatro tiempo que fue el postre, Geny nuevamente repitió elementos de platillos anteriores, el cual aseguraron que estaba bien, pero no para la final. En el caso de Ismael, aunque fue un plato nuevo y atrevido no fue del todo gustado, ya que es un tipo de postre al que los jueces no están acostumbrados. El plato de Regina que era una tartaleta clásica la cual logró que no fuera empalagosa.