Israel Valdez: Pense en dejar la música, sufrí depresión

Mazatlán.- El cantante sinaloense Israel Valdez se encuentra emocionado, renovado y lleno de ilusión por su nueva etapa de solista, esto luego de que durante cinco años tuvo que parar su carrera, por estar firmado con una empresa que lo freno, luego ahora regresa con fuerzas, libre sin ataduras.

Lo más nuevo

El cantante promociona su más reciente sencillo llamado Esa Morena, del cual grabará el video en los siguientes días en Mazatlán y en Culiacán. Con dicho tema espera tener la oportunidad de entrar a la lista de Monitor Latino y reconquistar el público tras cinco años de ausencia de los estudios y de las radios. La pieza se estrenará en radio en México y Estados Unidos. Ya se escucha en las redes sociales y afirma que ha tenido una muy buena respuesta.

Compartió que su nueva producción tienen un sello muy al estilo suyo, y dice que será del agrado del público. Indicó que en su etapa de solista le ha tocado enfrentar varias cuestiones, pero una de ellas es darse cuenta que tienes que invertir para poder cosechar y tener trabajo más adelante, pero se dice apasionado a los retos por ello quiere seguir, lo que ha vivido nunca lo ha conseguido una barrera.

Trayectoria

El joven cuenta con 22 años de trayectoria, sus inicios en la música se dieron en Mazatlán Sinaloa al ser parte de varias agrupaciones entre ellos, Banda Mister Lobo, Estrellas de Sinaloa, Aramburos de Limón, estuvo por tres meses en la Arrolladora supliendo a Jorge Medina y esto le dio la oportunidad de poder entrar a la Original Banda El Limón, agrupación en la que duro 8 años. Con dicha agrupación le puso voz a grandes éxitos entre ellos Abeja reina, Fruta madura y Estamos enamorados, también tuvo la oportunidad de cantar temas de novelas, entre ellas Zacatillo, trasmitida por el Canal de las Estrellas. Han pasado ocho años de su salida con la banda formada por Salvador Lizárraga, pero los sueños siguen presentes en el terreno de la música. Ahora afianza su meta en la música tras cinco años de veto.

“Ha sido difícil mi etapa de solista, ya que estaba parado por una firma con una empresa, pero ya salimos de eso gracias a Dios y aquí estamos presentando el nuevo tema, esperemos en unso días presentar nuevo disco el cual lavará por titulo Estare presente, contiene 14 temas, son ritmos variados, solo incluimos un covers llamado Haber que opinan”.

Mencionó que durante su etapa con la Banda La Original le dejo grandes enseñanzas y le dieron las tablas para ahora poder seguir buscando el sueño en la música.

“Agradezco la oportunidad que me dio Don Salvador en su momento de formar parte de la Original, aprendí muchisimo no salí de la banda de la mejor manera, pero seguimos siendo amigos y tenemos comunicación. El cantante aprovecho para hablar de la situación que hace un año La Original.

Indica que durante el veto laboral que sufrió pensó en dejar la música.

“Tuve altibajos, me dio depresión, no queria ni salir de mi casa, mi familia me ayudo muchisimo a salir adelante y seguir en lo que me gusta que es la música, fuero tiempos dificiles, pero mi esposa y mis hijas estuviero conmigo. Reitera que tras lo ocurrido con la empresa que lo veta, ahora tiene miedo de firmar con alguien más, pero trabajo con Centenario Music, con quienes tener un papel de por medio le han brindado todo el apoyo y le han abierto las puertas.