Issabela Camil habla sobre el desconocido virus que está atacando a su esposo Sergio Mayer

Sergio Mayer fue invitado a la emisión de ayer lunes del programa "Hoy", sin embargo, el actor y ex Diputado Federal por Morena no llegó al foro de Televisa. Ante estos los conductores del programa dieron a conocer que el ex Garibaldi había sido hospitalizado de emergencia.

En una entrevista para el show "Sale el sol" de Imagen Televisión, la actriz Issabela Camil dio a conocer detalles del estado de salud de su esposo Sergio Mayer. De acuerdo con la hermana del también actor Jaime Camil, fue atacado de nueva cuenta por un virus desconocido.

"Se originó en el oído un virus que le dio, eso ya lo había padecido hace tres años en la campaña (para Diputado Federal), le atacó un virus que casi pierde el oído, seguramente eso ya lo saben, regresó y ahora atacó todo lo que es el esófago, le encontraron un poquito de úlceras, en fin, se complicó, pero ya está estable, ya está muy bien".

Con respecto al tratamiento, Sergio Mayer tres sesiones en la cámara hiperbárica, "al parecer son 10, me comentó ayer que empezó a escuchar un poquito, que como que escuchó que le tronaba algo en el oído y recuperó parte del oído, pero no al 100 por ciento todavía, está apenas escuchando un poquito, escucha voces, me dijo que muy bajito, pero bueno, al menos se está recuperando".

Asimismo Issabela Camil compartió en la entrevista para el programa de televisión antes mencionado, que los médicos siguen haciendo varios estudios para saber el tipo de virus que está afectando su salud del padre de sus hijos.

No lo han nombrado, las veces que hemos hablado con el doctor y todo, también por eso se quedó en el hospital, porque tenían qué hacer muchas pruebas para ver qué es.

Por otra parte, hace unos días el actor Héctor Parra presentó una demanda contra Sergio Mayer, por supuesto tráfico de influencias; esperó a que terminara el fuero del ex Garibaldi para llevar a cabo este proceso legal.

Recordemos que Héctor Parra se encuentra en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, por el presunto abuso sexual contra su hija Alexa, fruto de la relación amorosa que tuvo con la actriz de televisión Ginny Hoffman. El actor está convencido de que Sergio Mayer usó sus influencias como Diputado Federal para ayudar a Ginny, lograr su detención y posteriormente su encarcelamiento.

"A Sergio Mayer, que de verdad, antes de subirse a un barco, primero investigue el curso del barco, de dónde viene, que se dé cuenta del entorno, de todo lo que es el contexto de las cosas y que no se meta a hablar sin saber lo que está sucediendo porque hay antecedentes", manifestó Héctor Parra.

