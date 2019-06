Issabela Camil heredó la belleza y simpatía de su mamá Tony Starr

Issabela Camil es una celebridad muy conocida en el mundo de la farándula en nuestro país por varios motivos como lo son la familia de la que proviene, aquel romance que tuvo con el hermético cantante Luis Miguel, así como por su impecable trayectoria artística. La actriz es hija de la modelo estadounidense Tony Starr y el conocido empresario mexicano Armando Sotres Castañeda (quien falleció hace más de dos años).

Ella es Tony Camil, madre de Isabella Camil... pic.twitter.com/0sKnnYsFTi — tha Papaw (@thaPapaw) 11 de junio de 2018

La actriz Issabela Camil es el vivo retrato de su mamá Tony Starr, quien ha conquistado a muchos por su belleza. En redes sociales se pueden encontrar fotografías de la época de juventud de la modelo estadounidense y hasta pareciera, que se trata de la misma Issabela, cuyo nombre verdadero es Erika Ellice Sotres Starr.

Cabe señalar que hoy en día Tony Starr conserva esa belleza que la destacado desde que se dio a conocer como modelo.

Tony Camil, elegancia y porte en una sola mujer. pic.twitter.com/v9RLhJsILv — tha Papaw (@thaPapaw) 11 de junio de 2018

¿Por qué Issabela adoptó el apellido Camil? Después de tener dos desafortunadas separaciones, la socialité Tony Starr por fin encontró a quien sería el amor de su vida y su esposo para el resto de sus días: Jaime Camil Garza, uno de los magnates más adinerados de nuestro país. Cuando la modelo se casó con Jaime, ella ya tenía a sus tres hijas mayores y él tenía a su primogénito, el actor Jaime Camil.

Jaime Camil Garza acogió bajo su protección y cuidado a las hijas de Tony como propias; por ello Issabela Camil adoptó su apellido. Esto ayudó a que todos sus hijos se criaran como hermanos. El empresario y la modelo también tuvieron hijos propios: Jorge Camil Starr y Alexia Camil Starr.

Cualquier lugar donde se vea el mar..... pic.twitter.com/iabnFez6yw — issabela Camil (@issabelacamil) 25 de julio de 2016

Hoy en día la hermosa actriz Issabela Camil es esposa del actor, empresario y diputado federal Sergio Mayer; fruto de su amor procrearon a sus hijas Antonia y Victoria.

Feliz cumpleańos @SergioMayerb que continuemos haciendo de nuestro camino una vida juntos. Te admiro y te amo pic.twitter.com/sxc5Jcp99N — issabela Camil (@issabelacamil) 21 de mayo de 2019

Por otra parte, cuando fue lanzada la serie oficial de Luis Miguel a través de la plataforma Netflix, el nombre de la actriz acaparó los titulares de la prensa de espectáculos por el romance que tuvo con "El Sol".

Anteriormente Issabella Camil manifestó que no le pareció la manera en que fue retratado su romance en la trama. “Que de repente se viera tan expuesta esa parte de mi vida que cuidé y que no quise compartir, me causó estrés y me causó enojo porque no fue decisión mía sacarlo a la luz”.

Aunque los productores de la serie nunca le pidieron la opinión sobre la historia que iban a retratar, Issabela sí confesó que ella supo meses antes del estreno de la trama que sería Camila Sodi quien haría su papel.