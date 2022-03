Issabela Camil le contesta a Niurka por decir que Jaime Camil es lento para actuar

Issabela Camil de 53 años de edad demostró que siempre estará para su hermano Jaime Camil, pues como algunos ya lo saben Niurka opinó sobre su manera de actuar la cual es algo lenta para ella, dejando en claro que su talento es algo aburrido, por lo que la actriz salió en su defensa.

"Pues cada quien tiene su opinión muy respetada y hay muchos que millones que lo quieren y pues si a señora Niurka no le gusta está bien, está en su derecho, dijo Issabela Camil cuando se le preguntó sobre lo comentado por la cubana, además de la serie del histrión donde interpreta a Vicente Fernández.

Para quienes no lo saben Niurka trabajó en el pasado con Jaime Camil en La Fea Más Bella, por lo que tuvo la oportunidad de conocer su capacidad como histrión, es por eso que decidió opinar sobre su proyecto en la bioserie que realiza sobre el difunto Vicente Fernández.

Como era de esperarse el público de inmediato opinó sobre dicha polémica, y muchos le dieron la razón a Niurka, mientras que otros estuvieron a lado de Issabela Camil quien siempre ha tratado de evadir las polémicas relacionadas en el mundo del espectáculo, pero esta vez lo amerito, pues defendió a su hermano.

"Jaime Camil no es actor, ni cantante, ni artista, solo es multimillonario en un país con alta marginación social, ya que su fortuna no se acabará en 5 generaciones", "Por todo tiene que opinar esa vieja", son algunos de los comentarios en relación con esta nueva polémica.

Hay que recordar que la bailarina cubana también es famosa por opinar sobre este tipo de situaciones donde en más de una ocasión se han salido de control, ya que sus declaraciones siempre han sido fuertes, pero es algo que a ella no le afecta para nada.

Por su parte el mismo Jaime Camil no ha dicho nada sobre las declaraciones de su colega, por lo que bastaría únicamente con lo que dijo Issabela Camil pues como se dijo anteriormente dicha familia no es de polémica, por lo que no quieren hacer la cosa más grande.

