Italavi Orozco: "Solo los participantes de 'Survivor México' sabemos lo difícil que es"

Culiacán, Sinaloa. Tras dos semanas llenas de drama, Italivi Orozco tuvo que despedirse de las playas de Survivor México al perder en el duelo de extinción que fue transmitido el viernes por Azteca Uno. La actriz y modelo, revela a DEBATE cómo vivió sus últimos días en el programa junto a la tribu Halcón. “Solamente los participantes que estamos en Survivor sabemos lo difícil que es”.

Lesiones y problemas

Aunque Italivi entró al reality llena de motivación por mostrar sus habilidades, la ex sobreviviente tuvo que enfrentar días muy difíciles después de sufrir fuertes lesiones. “Cuando me hicieron el casting me preguntaron cual sería mi peor miedo en Survivor y justo dije lesionarme. Desde la primera semana me esguince el tobillo izquierdo y en la segunda semana me abrí la rodilla con toda la arena hirviendo, así que básicamente hice toda la competencia lastimada”, relató.

Italivi enfrentó el duelo de extinción contra Rogelio y Karim.

La joven lamenta que las condiciones del reality, en donde los concursantes deben sobrevivir en la intemperie mientras pasan días y noches en la playa, no permitieran que pudiera sanar correctamente. “Uno quiere seguir dándolo todo a pesar de estar lastimado, yo creo que si me hubieran dado un poco más de tiempo se me hubieran cerrado mis heridas y hubiera tenido más fuerza de la que tenía”.

A pesar de que la tribu Halcón no ha sido capaz de ganar en la mayoría de las competencias, Italivi Orozco se muestra optimista por sus compañeros. “Yo siento que van a salir de la mala racha porque Yusef llegó a hacer una gran diferencia para el equipo”.