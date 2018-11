Itatí Cantoral aclara si cantó ebria el tema "La Guadalupana"

Ahora que Itatí Cantoral triunfa en el teatro con la obra “Atracción fatal” donde hace un fuerte personaje que, incluso, aparece desnuda, se refirió a los rumores que desde hace tiempo la acompañan en los cuales afirman que tiene problemas con el alcohol. Durante el programa “La Saga” de Adela Micha, la actriz niega dicha adicción alcohol.

Lo que sí aceptó Itatí Cantoral es que ha llegado a tomar como cualquier persona pero no al grado de una adicción, explicando que hace tiempo se filtró un desafortunado audio. “Hace 450 años sí (dijo en tono de broma) me tomaron en una fiesta muy pequeñita en un restaurante. Yo no sé dónde se filtró, que dices chistes de Michael Jackson, muy malos por cierto, y hablé de dos compañeras que quiero mucho: Lucía Méndez y Yuri, me lo grabaron y dije unas cosas terribles, burlándome”.

Itatí Cantoral también habló de otro supuesto momento donde aseguran que apareció “pasadita de copas”.

También dijeron que canté 'La Guadalupana' borracha. Pero sí quisiera aclararlo, cómo voy a ir a tomar a una iglesia, me parece una cosa estúpida y cantarle las Mañanitas a la Virgen.

"Creo que no canté bien, estuvo mal hecho porque no teníamos dónde ensayar y bueno entre mi fe y así no lo debí haber hecho públicamente, pero no hay nada que pueda decir que estaba tomada”, manifestó Itatí Cantoral.

La actriz Itatí Cantoral aceptó que este tipo de comentarios le duelen.