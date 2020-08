El yoga y abdominales el secreto de Itati Cantoral para obtener cuerpazo

Itatí Cantoral volvió atrapar al público gracias a la telenovela La Mexicana y el güero, pues después de algunos años de ausentarse de la pantalla chica para enfocarse en su familia, la actriz regresó con esta producción dirigida por Nicandro Díaz.

En dicha telenovela vemos a Itatí Cantoral compartiendo créditos con Juan Soler, quien también regresa nuevamente a la televisión, logrando un éxito total, ya que los dos artistas son de los más queridos en México, pero lejos de hablar de la trama de la telenovela los televidentes se enfocaron en el buen físico que se tiene ahora Itatí Cantoral de 45 años y la clave de ella fue realizar Yoga y una rutina de abdominales, ahora la actriz luce un cuerpazo.

Resulta que Itatí Cantoral aparece en los promocionales de Instagram con varios vestidos ajustados con lo cuales se puede apreciar a simple vista la pequeña cintura que se carga, además de unas caderas proporcionadas a su estatura de 1.60, por si fuera poco su abdomen es totalmente plano, por lo que Itatí Cantoral se preparó muy bien para verse de diez con el estelar que le dieron.

En la cuenta oficial de Itatí Cantoral la pudimos ver haciendo ejercicio desde mayo para lograr que en las grabaciones se viera como toda una reina, pues se le vio haciendo yoga, abdominales y haciendo ejercicios en la elíptica para que su vientre quedara de lo más tonificado.

"Cuántos años se quitó !! Wow se ve súper guapísima!!!! Alguien siempre se arrepentirá ... jajaja súper guapísima y exitosa creativa hermosa admiración d emujer", "Siempre guapa y alegre, nunca cambies, soy un admirador tuyo, saludos desde Perú", "Que belleza de mujer en ti no pasan los años te vi en la novela hasta que el dinero nos separe y sigues igual", le escribieron a Itatí Cantoral en Instagram al verla haciendo ejercicio.

Y es que muchos de sus fans recordaran que desde la década de los 90 Itatí Cantoral siempre se ha conservado bien físicamente, pues siempre ha tenido esa figura natural sin la necesidad de recurrir a las cirugías, ni siquiera los dos embarazos que ha tenido le han borrado la belleza de su cuerpo.

Otra de las cosas por las cuales Itatí Cantoral se ha ganado el cariño del público, es por ser una madre entregada como se dijo al principio, ya que ella se ha encargado del bienestar de sus hijos desde siempre, y aunque sus exesposos la han apoyado, sus fans le atribuyen todo el éxito a la actriz, pues afirman que es una mujer que ha sabido educar a sus hijos.

También la bella Itatí Cantoral ha sabido dejar huella con sus personajes en la pantalla chica desde la su personaje de Soraya Montenegro en María la del Barrio, hasta su protagónico como Silvia Pinal en su bioserie donde el público quedó emocionado con sus personajes.

Ahora que encarna a Andrea en la telenovela La Mexicana y el guero muchos ya se encariñaron con el personaje, pues al público le encanta que Itatí Cantoral no quede encasillada con sus papeles, por lo cual la felicitan por saber adaptarse a cualquier personaje dejando en claro que es una excelente actriz.

"Fantástica serie tu mejor personaje además de Soraya!", "Es usted una diva , con este personaje me inspiro a comprarme muchos lentes jajajaja y mascadas", "Me estoy viendo de nuevo en María la del barrio sin ti esa novela no hubiera sido lo que es", le escriben a la bella Itatí Cantoral en Instagram.