Itatí Cantoral deja de ser rubia e impacta con dos nuevos looks

Itatí Cantoral, quien se ha caracterizado por lucir siempre en su cabello un tono rubio, sorprende a sus fans en Instagram al mostrar una nueva apariencia y todo para darle vida a Andrea, su protagónico en la telenovela La mexicana y el güero.

Itatí Cantoral, exesposa del también actor Eduardo Santamarina, ambos padre de dos hijos en común, retomó las grabaciones de La mexicana y el güero, telenovela al lado de Juan Soler y Luis Roberto Guzmán, y estrena imagen.

A través de Instagram, Cantoral enseña cómo luce con el cabello largo y en un tono obscuro. A muchos de sus fans les agrada, otros dicen que la prefieren rubia y otros más hasta la comparan con Gloria Trevi; dicen que se parece mucho a ella.

Empezando grabaciones gracias a todo el equipo de producción de "La mexicana y el güero", escribe Itatí en Instagram al anunciar su cambio de look.

Pero eso no fue todo, ya que Cantoral, en un solo día mostró un segundo look, el cual consistió en usar una prominente melena ondulada en tono castaño oscuro, y esto es lo que le valió que la compararan con Gloria Trevi.

Gloria Trevi, ¿eres tú?”, “Siempre tan preciosa de todas las formas posibles”, “Y todos me miran, me miran, me miran… jaja, estás igual a Gloria Trevi. Te amo”, “Te pareces a Gloria Trevi con ese cabello”, le escriben sus fans.