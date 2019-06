Itatí Cantoral encuentra el amor en hombre mucho mayor que ella

Itatí Cantoral se encuentra estrenando romance y es que después de divorciarse del padre de su hija, Carlos Alberto Cruz, con quien duró once años casada decidió darle vuelta a la página para darse otra oportunidad.

De acuerdo con la revista Tv Notas el afortunado es un hombre de 65 años llamado Raúl Padilla y le lleva 21 a la actriz, quien al parecer se encuentra muy feliz con su nuevo galán quien ya la acompañó a un evento en la Ciudad de México.

Recordemos que Itatí primero se casó con Eduardo Santamarina en 1999, con quien procreó a sus gemelos, pero años después se divorciaron debido a que el actor le fue infiel con la actriz Susana González.

Tras la separación Itati aseguró que sufrió mucho por la ausencia del padre de sus hijos, y es que no podía creer que estaba enamorado de otra mujer y en tan poco tiempo por lo que buscó ayuda en sus familiares y amigos.

Itatí Cantoral estrena galán se llama Raúl y tiene 65 años. Foto : TV Notas pic.twitter.com/IJCSIS0ZOR — Vaya Vaya �� (@soyvayavaya) 18 de junio de 2019

"Sufrí muchísimo, al mismo tiempo pensaba que no se había enamorado del todo, no lo puedes aceptar. Yo tuve que hacer un trabajo, de ir a terapias, busqué mucho en la biblia, en ni mamá, que mis amigos, en todo lo que me producía o cosas buenas...", dijo la famosa en una entrevista para La Saga.

Aunque en mayo del año pasado le volvió a suceder lo mismo con el padre de su hija menor aunque la mejor terapia para superar el problema fueron sus hijos aseguró Itatí en una entrevista para Ventaneando.

"Pues gracias a Dios porque tengo a mis hijos hermosos porque estoy viva, porque está mi madre viva por que tengo amigos, porque gracias a Dios tengo trabajo el que me gusta, porque soy amiga de mis exesposos, porque a veces te pasan cosas que no entiendes y te enseñan hacer mejor persona...", dijo Cantoral.

Anuncia divorcio

"Con mucha entereza y honestidad quiero comunicar a toda la gente que a lo largo de mi carrera me ha demostrado siempre su cariño, que Carlos y yo hemos decidido disolver nuestro matrimonio. publicó para evitar rumores y suposiciones", escribió Itati.

Por su parte varios fans han estado de parte de Itatí Cantoral y las acciones que ha tomado ya que la villana de las telenovelas ha sido una mujer fuerte que siempre trata de salir adelante dando lo mejor de ella.