Itatí Cantoral habla del legado que le dejó doña Itatí, su mamá recién fallecida

México. Itatí Cantoral, protagonista de la telenovela La mexicana y el güero, junto con Juan Soler y Luis Roberto Guzmán, habla sobre doña Itatí Zucchi, su recientemente fallecida mamá, y hace público su sentir ante medios de comunicación en Ciudad de México. Se refiere al legado que le dejó.

A poco más de dos meses del fallecimiento de Doña Itatí Zucchi, Itatí Cantoral, su hija, comenta que su señora madre siempre le enseñó a respetar a los medios y a querer mucho su carrera, y todo lo que hace en su trabajo siempre lo ha dedicado a Doña Itatí, y así seguirá siendo siempre.

El legado que me dejó mi mamá es primer que nada agradecerle a Dios todos los días por haberme dado la vida y por haberme dado a los hijos tan hermosos que me ha dado y por mi trabajo, y que nunca descuide a la gente que me quiere y sobre todo el público que me ha hecho, ahí llevo a mi mamá siempre, mi mamá es mi fuerza”, expresó también.