Itatí Cantoral pierde la oportunidad de convivir Luis Miguel

Itatí Cantoral dejó en claro que pudo haberse reencontrado con Luis Miguel, pero tal parece que la villana de las telenovelas tuvo una agenda de trabajo llena, por lo que perdió la oportunidad de estar con él.

De acuerdo con la actriz hace sus padres se conocían muy bien pero ella no recuerda cuando fue el momento en que lo conoció, incluso dijo que hace poco la invitó a una reunión en Acapulco, pero no pudo asistir.

"Fijate que a Luis Miguel lo conocí pero ni me acuerdo, porque sí estaba muy chiquita, entonces mi papá si conoció muy bien a su papá, ya después no tuvimos el gusto, pero de hecho en Acapulco nos íbamos a reencontrar ahora y bueno la cosa es que ya no pude ir pero me invitaron...", dijo Itatí.

Recordemos que Itatí fue muy criticada por haber subido una foto en redes sociales donde se le ve posando muy sexy en bikini, pero fue su ombligo lo que llamó la atención de todos, pues para muchos se miraba demasiado raro, lo que causó todo tipo de criticas en su contra.

Por si fuera poco la actriz ha sido muy recordada por protagonizar la serie de Silvia Pinal la cual tuvo gran éxito pues mostró tal cual la vida de la primera actriz quien se mostró emocionada al ver como Cantoral la interpretó en el proyecto, pues se lo hizo saber.

Cabe mencionar que Itatí pocas veces le hace caso a las criticas pues no le gusta estar metida en el ojo del huracán ya que quiere mantener una vida más relajada.