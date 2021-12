Itatí Cantoral recuerda cuando Carmen Salinas la casó con Eduardo Santamarina

Itatí Cantoral de 46 años de edad fue de las primeras en enterarse de la muerte de Carmen Salinas de 82 años de edad, es por eso que se comunicó al programa Hoy donde compartió algunas anécdotas que tuvo a lado de la actriz quien murió anoche en un hospital de la Ciudad de México.

"Verdaderamente, muy triste era como mi mamá, era la mamá de todas las actrices como lo dije de todas las personas que nos dedicamos a esto una mujer tan llena de amor, tan positiva tan cariñosa nos llenó de amor a todas las personas que conocía y nos preguntaba y nos apoyaba..., dice Itatí Cantoral vía telefónica.

Otra de las cosas que recordó esta actriz mexicana fue cuando se casó con Eduardo Santamarina con quien procreó a unos gemelos, pues Carmen Salinas fue la que habló con ellos para que se casaran hace varios años.

Ella me casó primero con Eduardo Santamarina, después me apoyó con María Itatí en mi segundo matrimonio, fue muy amiga de mi segundo esposo, fue muy amiga de mi hija, y fue muy amiga de mi mamá y me daba todos los consejos en Aventurera, menciona Itatí Cantoral, quien la recuerda con un gran cariño.

Y es que Carmen Salinas fue muy querida en el mundo del espectáculo por siempre darle el apoyo a quien más lo necesitaba, además opinada en relación de diversos temas que circulaban en el medio, en donde más de uno le agradecía por los consejos.

Hace menos de dos meses estuve cenando en su casa un beso a toda su familia que amo que veré un segundo en cuanto me suba al avión antes de llegar al teatro iré con su hija y con su sobrino con toda su familia.

Programa Hoy rinde homenaje

En cuanto empezó el programa Hoy los conductores del matutino lamentaron la noticia sobre la muerte de Carmen Salinas y rindieron un pequeño homenaje sobre su trayectoria la cual consta de varias décadas, además varios famosos al igual que Itatí Cantoral han hablado de anécdotas que tuvieron con la también llamada Corcholata.