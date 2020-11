Itatí Cantoral recuerda su fiasco al cantar 'La Guadalupana' en ¿Quién es la máscara?

México.- El día de ayer se transmitió el quinto programa de ¿Quién es la máscara? a través de Las Estrellas y de nueva ocasión tuvieron a un invitado especial, esta vez fue la actriz y cantante Itatí Cantoral quien estuvo junto a los investigadores aportando sus opiniones y su teorías sobre cada uno de los personajes que se presentaron el pasado domingo 08 de noviembre.

La protagonista de la telenovela "La mexicana y el güero" se sentó al lado de Carlos Rivera, Consuelo Duval, Yuri y Juanpa Zurita para adivinar quién se oculta detrás de cada uno de los personajes, pasándola al máximo durante la noche, ya que se mostró muy feliz y con esa personalidad tan animada, contenta y positiva que siempre la caracteriza.

Pero el momento que sin duda se robó la noche fue cuando la estrella, durante la participación de Cerbero, que fue uno de los personajes que reveló su identidad durante la noche de ayer, recordó su fiasco al interpretar el tema 'La Guadalupana' el pasado 12 de diciembre de 2017 frente a la Virgen de Guadalupe en la Basílica de la Ciudad de México.

Todo comenzó cuando Omar Chaparro le cuestionó a Itatí si en alguna ocasión la producción del programa la había invitado a participar detrás de un personaje, ante esto, ella reveló que no, pero de ser así hubiera ganado, aunque el conductor le dijo que no, pues los investigadores la hubieran descubierto al interpretar 'La Guadalupana'.

Tras recordar este momento los jueces no pudieron evitar reírse y ella, sacando su lado más cómico, decidió hacer una interpretación inédita de la canción, volviendo a mostrar una voz rasposa frente a las cámaras. Previo a este momento, Cantoral se dio cuenta que tenía muchas cosas en común con Cerbero y quedó fascinada con su interpretación.

Para los que no recuerdan este momento que se volvió viral en Internet, fue en 2017 cuando Itatí Cantoral fue la elegida para cantarle a la Virgen de Guadalupe el día de su celebración en la Basílica y, pese a que no se equivocó de letra, todos creyeron que se había presentado en estado de ebriedad, debido a la interpretación que ofreció.

La estrella mexicana no logró llegar a las notas que buscaba y terminó por dejar pensando a muchos en aquel momento, por lo que todos recuerdan su participación en televisión nacional como catastrófica. Los memes no faltaron en aquel momento, incluso, han revivido el momento una infinidad de veces.

El día de ayer, durante el quinto programa de ¿Quién es la máscara?, se vivió una gran emoción, pues conforme pasan los capítulos del misterioso proyecto emitido por Las Estrellas, varios personajes se han despedido, dejando al descubierto sus identidades y sorprendiendo a los investigadores del panel. Esta vez le tocó a Xoloitzcuintle revelar su identidad y era Arath de la Torre quien se escondía detrás de la máscara.

Durante el primer enfrentamiento de la noche. Unicornio, Oso Polar y Xoloitzcuintle se enfrentaron en una gran batalla con las canciones 'Rolling In the Deep' de Adele, 'Burbujas de Amor' de Juan Luis Guerra y 'For sale' de Carlos Vives y Alejandro Sanz, para finalmente, tras salvar a Oso, hacer una batalla máscara a máscara entre Unicornio y Xolo, con el tema 'Inolvidable' de Jenni Rivera, terminando por ser éste último quien tuvo que revelar su identidad.

Así se vivió la noche de ayer domingo el ambiente en ¿Quién es la máscara?. Foto: Instagram

Mientras que en el segundo se enfrentaron Disco Ball con 'Blindging lights' de The Weeknd, Cebero con 'The Fox (what does the fox say?)' de Ylvis y Jalapeño con 'Tantita pena' de Alejandro Fernández, resultando Cerbero como el personaje que tuvo que mostrar su identidad tras un duelo máscara contra máscara con el tema 'Vuela más alto' de OV7 frente a Jalapeño.

Y era el Escorpión Dorado quien se ocultaba bajo el personaje, un crítico de cine y entrevistador en YouTube conocido por sus canales Esto es COMBO y Peluche en el estuche; ha conseguido popularidad gracias a las entrevistas que hace a muchas celebridades y a sus críticas cinematográficas, al igual que por su irreverente álter ego.