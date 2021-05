Itatí Cantoral revela infidelidad a Eduardo Santamarina: "estábamos mal, yo me adelanté"

En una entrevista que Itatí Cantoral tuvo con Yordi Rosado para su show en YouTube, confesó haberle sido infiel a Eduardo Santamarina, padre de sus gemelos José Eduardo y Roberto Miguel. De acuerdo con la actriz mexicana, dicha infidelidad se llevó a cabo en un momento cuando su matrimonio estaba al borde del precipicio.

"Ya estábamos separados, ya estábamos mal", comentó Itatí Cantoral con respecto a su infidelidad a Eduardo Santamarina. "Yo me adelanté porque empecé a salir con otra persona que se llama Gabriel Porras, no estaba yo divorciada".

La actriz quien interpretó a la recordada "Soraya Montenegro" en la telenovela "María la del Barrio", señaló que en ese entonces el actor y ella dormían en cuartos separados, no estaban nada bien como pareja y "ya no había nada de nada".

Yo en el inter empecé a salir con Porras y yo ya no sé si fue antes o después, pero cuando Eduardo se enteró adiós, se terminó todo.

Por años se ha dicho que el matrimonio de Eduardo Santamarina e Itatí Cantoral terminó, a raíz de la infidelidad del actor de telenovelas con la también actriz Susana González, cuando ambos protagonizaban el melodrama de Televisa "Velo de novia".

Itatí Cantoral dejó muy en claro en la entrevista con Yordi Rosado, que la infidelidad de su entonces esposo con Susana González, no fue el motivo de su divorcio. "No fue Susana, claro que no, fue hace tantos años que seguramente tuve muchos errores yo también, pero Eduardo se casó muy enamorado y cuando tuvo sus hijos era el más contento, así sucedieron las cosas, sería injusto que yo te dijera fue por Susana González".

La protagonista de la serie de televisión "Se rentan cuartos" (donde interpreta a Graciela Garza De La Garza y más Garza), también contó que nunca estuvo enamorada de Gabriel Porras, simplemente lo usó como un "salvavidas", ante la situación que estaba teniendo en su matrimonio.

"Yo presiono de Eduardo para el divorcio, firmamos el divorcio y yo terminé mi relación con Gabriel Porras, porque él supo que nunca lo quise, lo agarré como salvavidas, yo jamás pensé que me iba a divorciar, mis papás me educaron así de 'la princesa de la casa', yo pensé que a mí me iban a aguantar todo, la vida no es así, ese fue el primer golpe de mi vida".