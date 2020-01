Itatí Cantoral revela por qué Thalía un día se molestó con ella

La actriz Itatí Cantoral, hija del fallecido catautor Roberto Cantoral y exesposa del también actor Eduardo Santamarina, estuvo como invitada este fin de semana en el programa de television El minuto que cambió mi destino con Gustavo Adolfo Infante.

Itatí Cantoral, entre otras cosas, se refirió a su pasado y el éxito que tuvo en los años 90 con Soraya Montenegro, su personaje de la telenovela María la del barrio al lado de Thalía. Revela que un día la esposa de Tommy Mottola se molestó con ella y dice el motivo.

Inesperada y exitosa, asi fue la actuación que Itatí tuvo en María la del barrio, y cuenta que originalmente ella hizo pruebas para el personaje protagónico (el que hizo Thalía), pero finalmente el fallecido productor Valentín Pimpstein decidió que ella haría a la villana.

Me pusieron una peluca negra súper larga, todo un día; sabía que era algo importante, me ensuciaban toda, nombre, creí que me iban a lanzar. Luego me dijo Valentin: 'mijita, tú serás la villana. Serás Soraya'!.

La actriz también menciona que tras su éxito en María la del barrio, su personaje de Soraya, quien murió en una escena, tuvo que ser revivido.

Emilio Azcárraga la mandó llamar a su privado. Era la primera vez que lo hacía y se llenó de asombro, cuenta, porque a Thalía es a quien siempre mandaba llamar y no a ella.

¡Me dijo que me llevé la novela! Me dijo que me haría un disco porque era amigo de Emilio Estefan y me dijo que me iban a revivir en la novela. Me dijo que me darían cierta cantidad de dinero...¡Thalía se enojó un poco! Yo me puse inmensamente feliz."