Itatí Cantoral se burla de Frida Sofía y esta se la acaba

Itatí Cantoral causó polémica en redes sociales luego de burlarse de la situación que enfrenta Frida Sofía y Alejandra Guzmán desde hace meses, por medio de un video en las historias de Instagram se puede ver a la actriz bromear sobre lo sucedido.

Resulta que Itatí se dejó ver con la actriz María Chacón en un video donde le dice que por fin se reunieron después de los problemas que han tenido, pues ambas fueron parte de la bioserie de Silvia Pinal hace un par de meses.

"FRIDA SOFIA YA PÁRALE NO? Tu madre es un encanto. Vivan las madres. Viva @laguzmanmx Felicítame a tu padre que hablo muy bien en la prensa, mis respetos para Don Enrique Gúzman", escribió Itati en su video.

Dicho video fue a parar en manos de Frida Sofía quien muy molesta se le fue con todo a Cantoral mandándole este mensaje.

"@itatic_ oficial ¿como para que este video? tu no me conoces no yo a ti se profesional y encárgate de tu papel pinché vieja bully y encima sin menor idea de los sentimientos de alguien que nunca ha hecho nada", le contestó Frida.

"Acá realmente yo pienso que Itatí no es nadie para estar dando consejos", "No se como llaman hermosa a alguien que se burla de la vida y los procesos de otra", le escribieron varios usuarios a Itati.

Cabe mencionar que el pleito entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía se salió de control, pues todo se hizo público llegando el caos a todos los programas de espectáculos del momento afectando la relación de madre e hija aún más.

Pues como todos saben Frida le reprocha a su madre los años que estuvo ausenta en su vida, por si fuera poco no le perdona que mantenga una relación de amistad con uno de sus exnovios.