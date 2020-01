Itatí Cantoral última en enterarse de la infidelidad de Eduardo Santamarina

Itatí Cantoral habló sobre la infidelidad por parte del padre de sus hijos en una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante. Durante su matrimonio con la actriz que interpretó a "Soraya Montenegro", Eduardo Santamarina tuvo sus amoríos con Susana González.

La actriz mencionó que todo Televisa sabía que su esposo Eduardo Santamarina le era infiel, menos ella. "Me enteró por la señora del camerino que me conocía desde hace mucho tiempo, fue la que me lo dijo 'ay señora yo no sé ni que decirle, pero es que se meten al camerino' (Eduardo y Susana González)".

Itatí Cantoral contó que antes de enterarse de todo esto, la también actriz Susana González la evadía. Posteriormente ella misma le confesaría dicho amorío con su esposo. "Fíjate que me encontré a la Susana González en un gimnasio, hace muchos años, ellos acababan de terminar y se fue corriendo, yo creo que pensó, con la fama que tengo, así de súper agresiva, igual y dijo 'qué tal que me cachetea' no sé. Yo vi que se fue corriendo".

Después la alcancé y le dije: 'hola'; total, se puso a lado mío, en una corredora...cuatro años después, yo jamás me hubiera imaginado ese evento.

"Ella me empieza a contar su versión de las cosas y la empiezo a notar súper triste, empieza a llorar y es justamente cuando tiene a su primer bebé, y en ese momento, nos hicimos amigas".

Para Itatí Cantoral su ruptura con Eduardo Santamarina no fue culpa de nadie, ni mucho menos de Susana González, pues asegura que todos se equivocaron.

Y no, no es por la culpa de nadie y no es por la culpa de las mujeres, también me di cuenta que ella se equivocó y le costó mucho trabajo reponerse.

"Es una madre soltera y es una excelente mamá, porque eso también lo sé de cierto. Es una buena mujer que se equivocó y le fue mal".