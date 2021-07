¡Itatí Cantoral y Gloria Trevi ya son comadres! Así fue la primera comunión de su hija María Itatí

La actriz mexicana Itatí Cantoral celebró este fin de semana en compañía de sus familiares y amigos más cercanos, la primera comunión de su hija María Itatí (fruto del matrimonio que tuvo con el productor colombiano Carlos Alberto Cruz). La hija menor de la querida "Soraya Montenegro" (personaje que interpretó en la telenovela "María la del barrio"), tuvo como padrinos de lujo a la cantante Gloria Trevi y su esposo Armando Gómez, así como a su tío Roberto Cantoral y su esposa.

María Itatí llegó a la iglesia donde se celebraría su primera comunión, acompañada de su hermano José Eduardo, uno de los mellizos que tuvo Itatí Cantoral en su matrimonio con el actor Eduardo Santamarina.

Ante los medios de comunicación el joven expresó: "estoy muy orgulloso de María Itatí, es un momento en especial muy mágico, estar todos juntos reunidos en familia viendo a María Itatí crecer y tener este momento tan importante en su vida, es simplemente impresionante".

Leer más: ¡Hermandad en el Regional Mexicano! Grupo Firme envía oraciones a Pancho Barraza tras el accidente

Al termino de la ceremonia religiosa, Itatí Cantoral expresó ante los medios de comunicación su inmensa alegría por este momento tan especial en la vida de su hija.

Es mi hija, mi ángel, lo mejor que me ha dado la vida, fue un momento hermoso, además de que la misa estuvo hermosa, la música hermosa y toda mi familia.

Asimismo se dijo muy honrada de que Gloria Trevi y Armando Gómez fueran los padrinos de lujo de María Itatí. "Estoy muy feliz porque tengo a Gloria Trevi que la amo, la admiro, me parece una mujer increíble, talentosa y además madrina mi comadre de lujo, a mí me gustan las mujeres talentosas, me dijo Armando: 'queremos ser tus compadres', pues un honor y aquí estamos".

Por su parte la cantante Gloria Trevi manifestó con respecto a ser la madrina de la hija de Itatí Cantoral, que para cualquier persona que recibe a Dios en su corazón, "en su vida, yo creo que es el día más importante, porque como dijo el padre, a partir de entonces ya nunca estás solo". La intérprete señaló que María Itatí "va a contar conmigo para todo, Dios me dé vida y salud".

Leer más: Gustavo Adolfo Infante culpa a Sergio Mayer de la muerte de Édgar Ponce, ocurrida hace 16 años

Luego de la misa se llevó a cabo una muy agradable celebración, de acuerdo con las fotos y videos que Itatí Cantoral estuvo publicando en las stories de su cuenta en Instagram; te compartimos algunos detalles de la fiesta: