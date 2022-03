Itatí Cantoral y la vez que asustó a Don Francisco al transformarse en Soraya Montenegro (VIDEO)

Me asusté de verdad, pensé que se había vuelto loca.

La actriz se puso de pie y exclamando aquella icónica frase: "¡qué haces besando a la lisiada!" , mientras agarraba a Don Francisco del cuello, algo que no se esperaba y su expresión, provocó muchas carcajadas. "Me dio tos", mencionó el conductor de televisión.

"Siempre me gustó más actuar que cantar", expresó Itatí Cantoral , a lo que Don Francisco resaltó que tenía en su haber más de 20 telenovelas, recordando varios de los personajes que había interpretado en los melodramas de la cadena hispana Telemundo. Asimismo, el presentador hizo mención de uno de sus proyectos más exitosos, "'María la del barrio', eso fue tremendo éxito".

Tiempo atrás, la ex esposa del actor mexicano Eduardo Santamarina (padre de sus mellizos Roberto Miguel y José Eduardo), viajó a Miami, Florida, Estados Unidos , para estar en el programa "Don Francisco te invita", donde habló de su carrera actoral, nuevos proyectos y más.

No queda la menor duda de que "Soraya Montenegro" , es el personaje más representativo de ka carrera artística de Itatí Cantoral , hija del reconocido músico Roberto Cantoral e Itatí Zucchi. Esta villana y su famosa frase, no solo han inspirado toda clase de memes, sino también llegó a asustar al conductor de televisión chileno Mario Luis Kreutzberger Blumenfeld, mejor conocido como Don Francisco.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.