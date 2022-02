Itatí Cantoral dice SÍ a ser Carmen Salinas en su bioserie, pero esto tendría que hacer

México. Itatí Cantoral ice sí a formar parte de la bioserie de Carmen Salinas y la considera "inmortal". En entrevista con Venga la Alegría, Cantoral se muestra gustosa de poder formar parte de un proyecto digno de la primera actriz.

Itatí Cantoral tuvo oportunidad de protagonizar Aventurera, obra musical producida por la fallecida Carmen Salinas y le guarda cariño, respeto y admiración, por eso no dudaría en aceptar en trabajar en el proyecto de su bioserie.

Tras la muerte de la señora Salinas ocurrida a finales de 2021, se ha dicho que se prepara una bioserie alusiva a su vida y al enterarse de ello Itatí, expresa que le encantaría trabajar en ella.

“Estaría divino… pero ¿quién la haría a ella?”, se cuestiona Itatí, quien en televisión encarnó a la primera actriz Silvia Pinal en la bioserie de su vida que produjo Carla Estrada para Televisa.

Y esto opina Itatí sobre si a ella le encantaría ser en la ficción la señora Salinas:

“No, pues tendría que estudiar mucho, no sé cómo, no sé si Carmen Salinas se pudiese representar, pues sí, tal vez sí se podría hacer la vida de Carmen Salinas, yo no me la perdería.”

Itatí Cantoral. Foto de Instagram

Además Itatí considera que a la gente sí le interesaría y gustaría ver en televisión la vida de Carmen Salinas, puesto que fue una artista de interés popular en México que se quedó en el gusto del público gracias a su trabajo y su forma de ser.

“Se tiene qué hacer, seguramente ya han de estar por ahí negociando con la familia, para todo México es una héroe. Carmen Salinas es inmortal, si la verdad, como Pedro Infante en ese sentido, como mi papá con el tema ‘Reloj’”, dice también Itatí a Venga la Alegría.

Itatí Cantoral Zucchi es originaria de CDMX (1975) e inició su carrera artística en los años ochenta en el programa de suspenso de Televisa La telaraña, luego estudió actuación en el CEA, y tras egresar pudo participar en la telenovela Muchachitas, del productor Emilio Larrosa, lo que le trajo buena suerte a su carrera.

Itatí se hizo famos en las telenovelas al interpretar en los años 90 a Soraya Montenegro en la telenovela María, la del barrio, protagonizada por Thalía y Fernando Colunga, y se ha mantenido vigente en las telenovelas.

De frente al sol, Salud, dinero y amor, La viuda de Blanco, Amores con trampa y El Chema son otros de los melodramas y series en que Itatí Cantoral ha participado durante su carrera artística, además ha hecho cine y teatro en México principalmente.